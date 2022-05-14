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    Nvidia pes etti, açık kaynağa destek oluyor

    Uzun süre açık kaynak topluluğundan uzak kalan Nvidia bu yıl sürpriz yaparak sürücülerini açık kaynak yapmaya başladı. İlk etapta sunucu tarafında açık kaynak Turing ve Ampere sürücüleri sunuluyor.
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    Nvidia

    Ticari sırların ve teknolojilerin kötüye kullanılabileceği gerekçesiyle yıllarca açık kaynak toplumundan uzak duran ve zaman zaman hakarete varan eleştirilerin odağına oturtulan Nvidia geri adım atıyor. Artık grafik sürücülerini açık kaynağa da sunacak.

    Nvidia’dan açık kaynak hamlesi

    Firmadan yapılan açıklamaya göre Nvidia grafik teknolojilerinin çekirdek kısmı açık kaynak hale getirilecek. GPL ve MIT lisanslarını birleştiren model altında ilk olarak R515 sürücüsünün yayınlandığı belirtiliyor.

    Turing ve Ampere mimarisini kapsayan açık kaynak hamlesi daha çok sunucu tarafını hedefliyor. A serisi, Tesla ve Quadro hızlandırıcılar için sürücüler kullanıma hazır durumda. GeForce ve RTX A serisi için henüz alfa sürümünde ve hatalara açık.

    Red Hat, Ubuntu ve SUSE dağıtımları hızlı bir şekilde sürücüleri entegre etmeye başladı. Nvidia ayrıca lisans anlaşmasını imzalamayı kabul eden geliştiricilerin kendi açık kaynak yamalarını dağıtabileceklerini de belirtiyor.

    Nvidia’nın bu kararına Steam Deck gelişmeleri mi neden oldu yoksa LAPSUS$ saldırısı sonrasında verilerin paylaşılmaması için yapılan bir anlaşma mı bilinmiyor. Bazı kaynaklar modern grafik sürücüsünün büyük kısmının kapalı olarak kalacağını söylese de açık kaynak için en önemli hamle olduğunu söylemek mümkün.

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