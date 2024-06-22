Microsoft’un Copilot yapay zekası Copilot Plus PC’lerde hafıza kaybı yaşıyor

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Tam Boyutta Gör Copilot Plus PC markası altında yer alan yapay zeka donanımlı ve yetenekleriyle öne çıkan dizüstü bilgisayarlar artık piyasaya girmiş durumda. Microsoft, Copilot Plus PC ile birlikte tüm cihazlarda klavyede 30 yılın ardından büyük bir değişiklik de yapıyor. Artık klavyelerde özel Copilot tuşu bulunuyor ve bu tuş, aynı isimdeki uygulamayı çalıştırıyor. Ancak görünüşe göre Copilot Plus PC’lerdeki Copilot, önceden yapabildiklerini yapamaz halde.

Copilot Plus PC'deki Copilot işlevlerini kaybediyor

Copilot Plus PC cihazlarındaki Copilot PWA (Progressive Web App) uygulaması dışarıdan bakıldığında Windows 11’in kenar çubuğundaki Copilot gibi görünüyor olsa da bazı yeteneklerini kaybetmiş durumda. Adeta bir hafıza kaybı içerisinde. Copilot’un Web tabanlı uygulaması görünüşe göre artık Windows’a entegre değil. Dolayısıyla Windows 11 ayarlarını kontrol etmek için Copilot’u kullanmak mümkün değil.

Tam Boyutta Gör Halihazırda Windows 11’lerde bulunan Copilot, odak modu dahil olmak üzere bazı uygulamaları açabiliyor. Ayrıca Windows ayarları hakkında bilgiler de sunabiliyor. Hemen üstteki görselde karanlık modu açıp kapatabildiğini görebilirsiniz. Microsoft bu yeni Copilot Plus PC'lerde Copilot için klavye kısayolunu da kaldırdı, yani WIN + C artık hiçbir şey yapmıyor.

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Microsoft’un Copilot Plus PC’lerde neden yapay zekasını daha işlevsiz bir web uygulamasına dönüştürdü bilinmez ancak bu, açıkça geriye atılmış bir adım. Bununla birlikte Microsoft, yapay zekasını daha işletim sistemine neden daha derinlemesine entegre etmediğini de açıklamadı. Elbette yazılım devi ilerleyen dönemlerde entegrasyonu artırabilir ancak şimdilik bunun için bir yol haritası mevcut değil.

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Microsoft Copilot yeni Copilot Plus PC’lerde daha işlevsiz