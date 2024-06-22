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    Anlık Bildirim

    Microsoft’un Copilot yapay zekası Copilot Plus PC’lerde hafıza kaybı yaşıyor

    Microsoft’un Copilot Plus PC markası altındaki dizüstü bilgisayarlar artık piyasada. Ancak bu cihazlardaki Copilot yapay zekası görünüşe göre daha işlevsiz yeteneklere sahip.
    Microsoft Copilot yeni Copilot Plus PC’lerde daha işlevsiz Tam Boyutta Gör
    Copilot Plus PC markası altında yer alan yapay zeka donanımlı ve yetenekleriyle öne çıkan dizüstü bilgisayarlar artık piyasaya girmiş durumda. Microsoft, Copilot Plus PC ile birlikte tüm cihazlarda klavyede 30 yılın ardından büyük bir değişiklik de yapıyor. Artık klavyelerde özel Copilot tuşu bulunuyor ve bu tuş, aynı isimdeki uygulamayı çalıştırıyor. Ancak görünüşe göre Copilot Plus PC’lerdeki Copilot, önceden yapabildiklerini yapamaz halde.

    Copilot Plus PC'deki Copilot işlevlerini kaybediyor

    Copilot Plus PC cihazlarındaki Copilot PWA (Progressive Web App) uygulaması dışarıdan bakıldığında Windows 11’in kenar çubuğundaki Copilot gibi görünüyor olsa da bazı yeteneklerini kaybetmiş durumda. Adeta bir hafıza kaybı içerisinde. Copilot’un Web tabanlı uygulaması görünüşe göre artık Windows’a entegre değil. Dolayısıyla Windows 11 ayarlarını kontrol etmek için Copilot’u kullanmak mümkün değil.

    Microsoft Copilot yeni Copilot Plus PC’lerde daha işlevsiz Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Windows 11’lerde bulunan Copilot, odak modu dahil olmak üzere bazı uygulamaları açabiliyor. Ayrıca Windows ayarları hakkında bilgiler de sunabiliyor. Hemen üstteki görselde karanlık modu açıp kapatabildiğini görebilirsiniz. Microsoft bu yeni Copilot Plus PC'lerde Copilot için klavye kısayolunu da kaldırdı, yani WIN + C artık hiçbir şey yapmıyor.

    Microsoft’un Copilot Plus PC’lerde neden yapay zekasını daha işlevsiz bir web uygulamasına dönüştürdü bilinmez ancak bu, açıkça geriye atılmış bir adım. Bununla birlikte Microsoft, yapay zekasını daha işletim sistemine neden daha derinlemesine entegre etmediğini de açıklamadı. Elbette yazılım devi ilerleyen dönemlerde entegrasyonu artırabilir ancak şimdilik bunun için bir yol haritası mevcut değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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