Microsoft’un Copilot yapay zekası Copilot Plus PC’lerde hafıza kaybı yaşıyor

Copilot Plus PC'deki Copilot işlevlerini kaybediyor
Copilot Plus PC cihazlarındaki Copilot PWA (Progressive Web App) uygulaması dışarıdan bakıldığında Windows 11’in kenar çubuğundaki Copilot gibi görünüyor olsa da bazı yeteneklerini kaybetmiş durumda. Adeta bir hafıza kaybı içerisinde. Copilot’un Web tabanlı uygulaması görünüşe göre artık Windows’a entegre değil. Dolayısıyla Windows 11 ayarlarını kontrol etmek için Copilot’u kullanmak mümkün değil.
Microsoft’un Copilot Plus PC’lerde neden yapay zekasını daha işlevsiz bir web uygulamasına dönüştürdü bilinmez ancak bu, açıkça geriye atılmış bir adım. Bununla birlikte Microsoft, yapay zekasını daha işletim sistemine neden daha derinlemesine entegre etmediğini de açıklamadı. Elbette yazılım devi ilerleyen dönemlerde entegrasyonu artırabilir ancak şimdilik bunun için bir yol haritası mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.