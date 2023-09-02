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    Anlık Bildirim

    Microsoft, 28 yıllık Windows programını sonlandırıyor

    Microsoft, Windows 95'ten Windows 11'e tüm işletim sistemlerinde yüklü gelen programı sonlandırma kararı aldı. Program, gelecek Windows Update ile kaldırılacak. 
    wordpad windows programı kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 95 çıktığından beri Windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklü gelen WordPad’i sonlandırıyor. RTF, DOC, ODT ve diğer popüler formatları destekleyen metin düzenleyicisi, neredeyse otuz yıl sonra kullanıcılara veda edecek.

    Microsoft, WordPad’in artık geliştirilmeyeceğini, yeni özellikler veya güncellemeler almayacağını, gelecekte Windows güncellemesiyle işletim sisteminden kaldırılacağını belirten resmî belge yayınladı. Microsoft, .doc ve .rft gibi zengin metin belgeleri için Microsoft Word’ü, .txt gibi düz metin belgeleri için Note Defteri’ni kullanmaları hususunda kullanıcılara öneride bulundu.

    Elbette WordPad’in alternatifleri var ve hiçbir eksikleri yok. Örneğin; yakın zamanda sekmeli arayüz ve otomatik kayıt özelliğiyle daha da güçlenen Not Defteri, temel metin düzenleme işi için gayet yeterli. Microsoft Word, daha gelişmiş düzenleyici arayanlar için bir seçenek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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