Microsoft, 28 yıllık Windows programını sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 95 çıktığından beri Windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklü gelen WordPad’i sonlandırıyor. RTF, DOC, ODT ve diğer popüler formatları destekleyen metin düzenleyicisi, neredeyse otuz yıl sonra kullanıcılara veda edecek.

Windows 11’e hayat kurtaran Not Defteri özelliği geliyor 1 gün önce eklendi

Microsoft, WordPad’in artık geliştirilmeyeceğini, yeni özellikler veya güncellemeler almayacağını, gelecekte Windows güncellemesiyle işletim sisteminden kaldırılacağını belirten resmî belge yayınladı. Microsoft, .doc ve .rft gibi zengin metin belgeleri için Microsoft Word’ü, .txt gibi düz metin belgeleri için Note Defteri’ni kullanmaları hususunda kullanıcılara öneride bulundu.

Elbette WordPad’in alternatifleri var ve hiçbir eksikleri yok. Örneğin; yakın zamanda sekmeli arayüz ve otomatik kayıt özelliğiyle daha da güçlenen Not Defteri, temel metin düzenleme işi için gayet yeterli. Microsoft Word, daha gelişmiş düzenleyici arayanlar için bir seçenek.

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