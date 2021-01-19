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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Amazon ve Google bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını satın almak istiyor

    Microsoft, Amazon ve Google gibi teknoloji devleri olan isimler bazı büyük oyun stüdyolarını almak istiyor gibi duruyor. Sony, Facebook ve EA'nin de bazı stüdyoları almak istediği söyleniyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Microsoft, Amazon ve Google bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını satın almak istiyor

    Geçtiğimiz yılın en büyük haberlerinden biri de Microsoft'un Bethesda'nın bağlı olduğu stüdyo Zenimax'ı satın almasıydı. Ancak çıkan son söylenti diğer büyük şirketlerin de bu tarz satın alımları kovaladığını gösteriyor.

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    Gazeteci Brad Sams, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden bazı söylentilerden bahsetti. Söylediğine göre Amazon, Google ve Microsoft'un bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını almak istediğini belirtti. Spesifik olarak isim vermese de üç ismin şu anda hedef olduğunu söyledi. 

    Microsoft'un zaten oyun stüdyosu almak istediği bilinen bir gerçekti ancak görünen o ki bu yarışta Amazon ve Google da bulunuyor. Hatta Brad Sams'in belirttiğine göre yalnızca bu isimler değil ayrıca Facebook, Sony ve Electronic Arts da oyun stüdyosu almayı düşünüyor. Yine Electronic Arts da geçtiğimiz haftalarda F1 ve Dirt gibi yarış oyunlarının geliştiricisi olan Codemasters'ı satın almıştı.

    Facebook, Sony ve Electronic Arts, diğer isimler kadar hırslı bir yaklaşım sergilemiyormuş ancak Amazon, Google ve Microsoft'un en az Bethesda satın alımının yarattığı etkiyi yaratacak stüdyoları almaya çalıştığı söyleniyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://metro.co.uk/2021/01/18/microsoft-amazon-and-google-to-acquire-more-big-name-game-studios-13921001/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    10 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    nasıl desem ,

    Sizce oyumcuların da davranış kalıplarını kayıt altına alma ,takip etme iştahı olabilir mi ?
    Görünürde oyun...
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft istediği kadar stüdyo satın alabilir. Sayesinde gamepass ile daha çok oyun oynuyoruz. Umarım EA Play gibi diğer servislerde gamepass içine dahil olur zaman içinde.
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    O Outrageous2344 (on ) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft iş yapar
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