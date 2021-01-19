Microsoft, Amazon ve Google bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını satın almak istiyor

Geçtiğimiz yılın en büyük haberlerinden biri de Microsoft'un Bethesda'nın bağlı olduğu stüdyo Zenimax'ı satın almasıydı. Ancak çıkan son söylenti diğer büyük şirketlerin de bu tarz satın alımları kovaladığını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Rockstar Games, GTA 6 ile alakalı olabilecek yeni bir NPC teknolojisinin patentini aldı"

İlginizi Çekebilir

Microsoft'un Nintendo, EA ve Square Enix'i satın almaya çalıştığı ortaya çıktı

Gazeteci Brad Sams, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden bazı söylentilerden bahsetti. Söylediğine göre Amazon, Google ve Microsoft'un bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını almak istediğini belirtti. Spesifik olarak isim vermese de üç ismin şu anda hedef olduğunu söyledi.

Microsoft'un zaten oyun stüdyosu almak istediği bilinen bir gerçekti ancak görünen o ki bu yarışta Amazon ve Google da bulunuyor. Hatta Brad Sams'in belirttiğine göre yalnızca bu isimler değil ayrıca Facebook, Sony ve Electronic Arts da oyun stüdyosu almayı düşünüyor. Yine Electronic Arts da geçtiğimiz haftalarda F1 ve Dirt gibi yarış oyunlarının geliştiricisi olan Codemasters'ı satın almıştı.

Facebook, Sony ve Electronic Arts, diğer isimler kadar hırslı bir yaklaşım sergilemiyormuş ancak Amazon, Google ve Microsoft'un en az Bethesda satın alımının yarattığı etkiyi yaratacak stüdyoları almaya çalıştığı söyleniyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://metro.co.uk/2021/01/18/microsoft-amazon-and-google-to-acquire-more-big-name-game-studios-13921001/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.