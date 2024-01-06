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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 satışları, PS 6'nın geliştirme maliyetlerini karşılamıyor

    PlayStation 5, gelecek nesil oyun konsolu PlayStation 6'nın geliştirme maliyetlerini karşılayacak kadar iyi satmıyor.                                            

    PS 5 satışları, PS 6'nın geliştirme maliyetlerini karşılamıyor Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden bu yana Sony dünya çapında 50 milyondan fazla ünite satmayı başardı. Ancak satış rakamları hala PS4'ün gerisinde, hatta bazı analistler PS5'in yaşam döngüsü içinde satış açısından önceki nesil konsolu geçemeyeceğini öne sürüyor. Bu da PlayStation 6'nın geliştirilmesini daha da zorlaştırıyor.

    Yatırım şirketi Toyo Securities tarafından Aralık ayı sonunda düzenlenen bir seminerde Sony'nin 2024 yılına ilişkin beklentileri tartışıldı. Japon şirketinin bu yıl 18,5 milyon PlayStation 5 konsolu satacağı tahmin ediliyor. Sony'nin daha önce açıklanan iş planında şirketin 25 milyon konsol satacağı belirtiliyordu. Tatil sezonundaki zayıf PS5 satışları göz önüne alındığında rakamlar artık gerçeğe daha yakın.

    PS 5 satışları, PS 6'nın geliştirme maliyetlerini karşılamıyor Tam Boyutta Gör

    Sony'nin 100 milyon PS5 satması gerekiyor

    PlayStation konsolu geliştirme maliyetleri her nesilde artarken, Toyo Securities analistleri Sony'nin oyun bölümünün geleceği için oldukça hayal kırıklığı yaratan bir bakış sunuyor. Japon devinin PlayStation 6'yı geliştirme ve üretme maliyetini karşılayabilmesi için en az 100 milyon PlayStation 5 satması gerekiyor.

    Sony'nin nasıl hareket edeceğini zaman gösterecek, zira PlayStation 6'nın piyasaya sürülme zamanlaması hakkında henüz bir şey açıklanmış değil. Ancak, PlayStation 5 Pro şimdiden ufukta belirmeye başladı bile.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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