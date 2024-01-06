PlayStation 5 satışları, PS 6'nın geliştirme maliyetlerini karşılamıyor

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PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden bu yana Sony dünya çapında 50 milyondan fazla ünite satmayı başardı. Ancak satış rakamları hala PS4'ün gerisinde, hatta bazı analistler PS5'in yaşam döngüsü içinde satış açısından önceki nesil konsolu geçemeyeceğini öne sürüyor. Bu da PlayStation 6'nın geliştirilmesini daha da zorlaştırıyor.

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Yatırım şirketi Toyo Securities tarafından Aralık ayı sonunda düzenlenen bir seminerde Sony'nin 2024 yılına ilişkin beklentileri tartışıldı. Japon şirketinin bu yıl 18,5 milyon PlayStation 5 konsolu satacağı tahmin ediliyor. Sony'nin daha önce açıklanan iş planında şirketin 25 milyon konsol satacağı belirtiliyordu. Tatil sezonundaki zayıf PS5 satışları göz önüne alındığında rakamlar artık gerçeğe daha yakın.

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Sony'nin 100 milyon PS5 satması gerekiyor

PlayStation konsolu geliştirme maliyetleri her nesilde artarken, Toyo Securities analistleri Sony'nin oyun bölümünün geleceği için oldukça hayal kırıklığı yaratan bir bakış sunuyor. Japon devinin PlayStation 6'yı geliştirme ve üretme maliyetini karşılayabilmesi için en az 100 milyon PlayStation 5 satması gerekiyor.

Sony'nin nasıl hareket edeceğini zaman gösterecek, zira PlayStation 6'nın piyasaya sürülme zamanlaması hakkında henüz bir şey açıklanmış değil. Ancak, PlayStation 5 Pro şimdiden ufukta belirmeye başladı bile.

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