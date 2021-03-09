Microsoft, Bethesda anlaşmasını tamamladı: Xbox özel oyunları geliyor

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Microsoft'un 7,5 milyar dolarlık Bethesda satın alımı resmen nihayete erdi. ABD ve Avrupa Birliği'nden onayı alan Microsoft, Bethesda'nın artık tamamıyla Xbox bünyesine katıldığını açıkladı. Dev anlaşma, Xbox ve PC oyunculuğunun geleceği için büyük önem taşıyor.

Phil Spencer: Xbox ve PC'ye özel Bethesda oyunları geliyor

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Xbox patronu Phil Spencer,"Xbox topluluğuna verdiğimiz sözü yerine getirerek, sektörde lider birinci parti stüdyo ekibi kuruyoruz. Bu anlaşma, bu yolda attığımız bir sonraki adım oldu. Oyunseverlerin; Xbox konsolları, PC ve Game Pass platformlarının Bethesda oyunlarını deneyimlemek için en iyi platformlar olacağını bilmesini istiyoruz. Xbox ve PC oyuncularına özel olarak yayınlanacak yeni bazı oyunlar da buna dahil." ifadelerini kullandı.

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Microsoft'un Bethesda anlaşması Bethesda'nın tüm alt-stüdyolarını da kapsıyor. Arkane (Dishonored), MachineGames (Wolfenstein), id Software (Doom) ve Tango Gameworks (The Evil Within) gibi ünlü ekipleri de içeren tam 8 stüdyo Xbox bünyesine katılmış oldu. Böylece Xbox'ın birinci parti stüdyo sayısı tam 23'e yükseldi (PlayStation'ın 13 stüdyosu var).

Microsoft en azından ilk aşamada Bethesda'nın işlerine çok fazla karışmayı planlamıyor. Microsoft daha önce Mojang, LinkedIn ve GitHub satın alımlarında da benzer bir yol izlemiş, bu şirketleri kendi içerisinde özgür bırakmıştı. Bethesda da şimdi bünyesinde pek bir değişiklik yapmayacak ve işlerine aynen kaldığı yerden devam edecek.

Xbox blog yazısında,"Daha önce de paylaştığımız gibi, Bethesda'nın her zamanki şekilde oyun yapmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Bethesda'nın yaratıcı ekiplerini dünya genelinde güç verip daha fazla oyuncuya ulaşmalarını, Bethesda oyunlarının dünyanın en büyük ve en popüler oyunlar olmasını istiyoruz. Bethesda ve Xbox uzun yıllardır oyunculuğun geleceği için ortak bir vizyonu paylaşıyordu. Bethesda, Xbox Game Pass'in potansiyelini de çok iyi anlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Xbox, Bethesda'nın gelecek oyunlarıyla ilgili 2021'in ilerleyen dönemlerinde bazı duyurular yapacak. Şu anda ise ilk aşamada Bethesda oyunları Game Pass'e katılıyor. Bu hafta daha fazla Bethesda oyununu Game Pass'te göreceğiz.

https://news.xbox.com/en-us/2021/03/09/officially-welcoming-bethesda-to-the-xbox-family/

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