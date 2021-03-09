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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Bethesda anlaşmasını tamamladı: Xbox özel oyunları geliyor

    7,5 milyar dolarlık dev anlaşma nihayet tamamlandı. Bethesda artık bütünüyle Xbox çatısı altına girdi.
    09 Mart 2021, 18:01 (Güncellendi, 17 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft, Bethesda anlaşmasını tamamladı: Xbox özel oyunları geliyor
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    Microsoft'un 7,5 milyar dolarlık Bethesda satın alımı resmen nihayete erdi. ABD ve Avrupa Birliği'nden onayı alan Microsoft, Bethesda'nın artık tamamıyla Xbox bünyesine katıldığını açıkladı. Dev anlaşma, Xbox ve PC oyunculuğunun geleceği için büyük önem taşıyor.

    Phil Spencer: Xbox ve PC'ye özel Bethesda oyunları geliyor

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Xbox patronu Phil Spencer,"Xbox topluluğuna verdiğimiz sözü yerine getirerek, sektörde lider birinci parti stüdyo ekibi kuruyoruz. Bu anlaşma, bu yolda attığımız bir sonraki adım oldu. Oyunseverlerin; Xbox konsolları, PC ve Game Pass platformlarının Bethesda oyunlarını deneyimlemek için en iyi platformlar olacağını bilmesini istiyoruz. Xbox ve PC oyuncularına özel olarak yayınlanacak yeni bazı oyunlar da buna dahil." ifadelerini kullandı. 

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    Microsoft'un Bethesda anlaşması Bethesda'nın tüm alt-stüdyolarını da kapsıyor. Arkane (Dishonored), MachineGames (Wolfenstein), id Software (Doom) ve Tango Gameworks (The Evil Within) gibi ünlü ekipleri de içeren tam 8 stüdyo Xbox bünyesine katılmış oldu. Böylece Xbox'ın birinci parti stüdyo sayısı tam 23'e yükseldi (PlayStation'ın 13 stüdyosu var). 

    Microsoft en azından ilk aşamada Bethesda'nın işlerine çok fazla karışmayı planlamıyor. Microsoft daha önce Mojang, LinkedIn ve GitHub satın alımlarında da benzer bir yol izlemiş, bu şirketleri kendi içerisinde özgür bırakmıştı. Bethesda da şimdi bünyesinde pek bir değişiklik yapmayacak ve işlerine aynen kaldığı yerden devam edecek.

    Xbox blog yazısında,"Daha önce de paylaştığımız gibi, Bethesda'nın her zamanki şekilde oyun yapmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Bethesda'nın yaratıcı ekiplerini dünya genelinde güç verip daha fazla oyuncuya ulaşmalarını, Bethesda oyunlarının dünyanın en büyük ve en popüler oyunlar olmasını istiyoruz. Bethesda ve Xbox uzun yıllardır oyunculuğun geleceği için ortak bir vizyonu paylaşıyordu. Bethesda, Xbox Game Pass'in potansiyelini de çok iyi anlıyor." ifadeleri kullanıldı.

    Xbox, Bethesda'nın gelecek oyunlarıyla ilgili 2021'in ilerleyen dönemlerinde bazı duyurular yapacak. Şu anda ise ilk aşamada Bethesda oyunları Game Pass'e katılıyor. Bu hafta daha fazla Bethesda oyununu Game Pass'te göreceğiz



    https://news.xbox.com/en-us/2021/03/09/officially-welcoming-bethesda-to-the-xbox-family/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam e komisyon vermek istemiyorlardir
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft'un bu nesil eli daha güçlü olacak belli ki. Sermaye gücüyle vurmaya çalışıyor. Bakalım Sony cephesinden jest ve mimikler görebilecek miyiz.
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    Gordon Gekko (Göker ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft bu nesli domine edecek gibi duruyor
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    K Krone 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bethesda alımı Microsoftun en iyi hamlelerinden biri oldu. Oyun piyasasına yön veren şirketlerden birini bünyelerine katmış oldular.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah kimseyi bu microsoftun eline düşürmesin bir kez forza horizon 4 aldım bu kadar rezil store ve uygulama olamaz.
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    ARISLCK 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    hayret videoda türkçe altyazı var. Keşke Fallout serisine de resmi Türkçe dil paketi eklense
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    X X4eros 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ah keşke gamepass EA play gibi direk steamde olsa
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    esmerbuyucu (E. B.) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) X4eros
    Steam'de olunca ne olmuş oluyor?
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