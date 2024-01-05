Oppo Find X7 serisi daha tanıtılmadan 1 milyon rezervasyon topladı

Hatırlatma açısından Find X7'nin Dimensity 9300 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanıyla sunulacağını belirtelim. Find X7 Ultra ise aynı bellek konfigürasyonu ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle piyasaya sürülecek.
Şık tasarımlı arka panel
Her iki modelin de benzer tasarıma sahip olacağını biliyoruz. Akıllı telefonların en dikkat çekici özelliği devasa kamera adasına ev sahipliği yapan çift renkli arka panel ile gelmeleri olacak. Find X7'de üçlü, Find X7 Ultra'da ise dörtlü arka kamera sistemi göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.