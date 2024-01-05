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    Anlık Bildirim

    Oppo Find X7 serisi daha tanıtılmadan 1 milyon rezervasyon topladı

    Oppo yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Find X7 serisinin 1 milyondan fazla rezervasyon topladığı açıklandı.
    Oppo Find X7 serisi tanıtılmadan 1 milyon rezervasyon topladı Tam Boyutta Gör
    Oppo yakında Find X7 serisini piyasaya sürecek. Önümüzdeki hafta duyurulacak amiral gemisi akıllı telefonlar için Çin'de rezervasyon alımı çoktan başladı. Görünüşe bakılırsa seriye çılgın bir talep var. Şu an itibariyle 1 milyondan fazla cihaz rezerve edilmiş durumda.

    Hatırlatma açısından Find X7'nin Dimensity 9300 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanıyla sunulacağını belirtelim. Find X7 Ultra ise aynı bellek konfigürasyonu ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle piyasaya sürülecek.

    Oppo Find X7 serisi tanıtılmadan 1 milyon rezervasyon topladı Tam Boyutta Gör

    Şık tasarımlı arka panel

    Her iki modelin de benzer tasarıma sahip olacağını biliyoruz. Akıllı telefonların en dikkat çekici özelliği devasa kamera adasına ev sahipliği yapan çift renkli arka panel ile gelmeleri olacak. Find X7'de üçlü, Find X7 Ultra'da ise dörtlü arka kamera sistemi göreceğiz.

    Oppo Find X7 serisi tanıtılmadan 1 milyon rezervasyon topladı
    Serinin Ultra versiyonu 1 inçlik 50 MP Sony LYT-900 ana kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu ve çift periskop telefoto kamera ile donatılmış ilk model olacak. Cihazlarla ilgili diğer tüm detayları 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek lansmanda öğreneceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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