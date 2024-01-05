Oppo Find X7 serisi daha tanıtılmadan 1 milyon rezervasyon topladı

Tam Boyutta Gör Oppo yakında Find X7 serisini piyasaya sürecek. Önümüzdeki hafta duyurulacak amiral gemisi akıllı telefonlar için Çin'de rezervasyon alımı çoktan başladı. Görünüşe bakılırsa seriye çılgın bir talep var. Şu an itibariyle 1 milyondan fazla cihaz rezerve edilmiş durumda.

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Hatırlatma açısından Find X7'nin Dimensity 9300 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanıyla sunulacağını belirtelim. Find X7 Ultra ise aynı bellek konfigürasyonu ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle piyasaya sürülecek.

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Şık tasarımlı arka panel

Her iki modelin de benzer tasarıma sahip olacağını biliyoruz. Akıllı telefonların en dikkat çekici özelliği devasa kamera adasına ev sahipliği yapan çift renkli arka panel ile gelmeleri olacak. Find X7'de üçlü, Find X7 Ultra'da ise dörtlü arka kamera sistemi göreceğiz.

Serinin Ultra versiyonu 1 inçlik 50 MP Sony LYT-900 ana kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu ve çift periskop telefoto kamera ile donatılmış ilk model olacak. Cihazlarla ilgili diğer tüm detayları 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek lansmanda öğreneceğiz.

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Oppo Find X7 serisi tanıtılmadan 1 milyon rezervasyon topladı