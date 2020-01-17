Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı

Microsoft kısa bir süre önce, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını yayınlamıştı. Ancak şirket tarayıcıyı sorunsuz bir şekilde kullanıma sunmayı başaramadı.
Yazılım devi tarayıcının 90'dan fazla dilde yüklenebileceğine dikkat çekmişti fakat bu çoklu dil desteği cihazlarda garip bir sorun yarattı.İlginizi Çekebilir Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek
Ayrıca Bkz. "Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü"
Kullanıcılar, tarayıcının sistem ayarlarından bağımsız olarak “yanlış” dilde yüklendiğinden şikayet etmeye başladılar. Örneğin İngilizce sistemlere Japonca, İtalyanca, Almanca ve Fransızca olarak yüklendiği belirtiliyor.
Microsoft destek sayfası yayınladı
Şikayetlerin ardından Microsoft, web sitesindeki destek bölümüne, Edge'in dil seçeneğinin nasıl değiştirileceğini açıklayan özel bir sayfa ekledi.
Ancak buradaki asıl sorun Japonca veya Çince gibi anlaşılması güç bir dile dönüşen menülerde bunu becerebilmek.
Aynı sorunu yaşayan kullanıcılar, menülerle uğraşmak yerine tarayıcının adres satırına "edge://settings/languages" yazarak doğrudan dil seçeneklerine erişebilirler.
https://news.softpedia.com/news/microsoft-s-new-windows-browser-installs-in-the-wrong-language-here-s-the-fix-528882.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yalnız bir sıkıntı var. bu yazılım google ile senkronize ve google'a veri gönderiyor.
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