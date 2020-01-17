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    Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı

    Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını kullanıma sunmuştu. Ancak tarayıcı cihazlara sistem ayarlarından bağımsız olarak "yanlış dilde" yükleniyor.
    5 gün
    3,4b
    2
    28
    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı
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    Microsoft kısa bir süre önce, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını yayınlamıştı. Ancak şirket tarayıcıyı sorunsuz bir şekilde kullanıma sunmayı başaramadı.

    Yazılım devi tarayıcının 90'dan fazla dilde yüklenebileceğine dikkat çekmişti fakat bu çoklu dil desteği cihazlarda garip bir sorun yarattı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek

    Ayrıca Bkz. "Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü"

    Kullanıcılar, tarayıcının sistem ayarlarından bağımsız olarak “yanlış” dilde yüklendiğinden şikayet etmeye başladılar. Örneğin İngilizce sistemlere Japonca, İtalyanca, Almanca ve Fransızca olarak yüklendiği belirtiliyor.

    Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı
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    Microsoft destek sayfası yayınladı

    Şikayetlerin ardından Microsoft, web sitesindeki destek bölümüne, Edge'in dil seçeneğinin nasıl değiştirileceğini açıklayan özel bir sayfa ekledi.

    Ancak buradaki asıl sorun Japonca veya Çince gibi anlaşılması güç bir dile dönüşen menülerde bunu becerebilmek.

    Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı
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    Aynı sorunu yaşayan kullanıcılar, menülerle uğraşmak yerine tarayıcının adres satırına "edge://settings/languages" yazarak doğrudan dil seçeneklerine erişebilirler.



    https://news.softpedia.com/news/microsoft-s-new-windows-browser-installs-in-the-wrong-language-here-s-the-fix-528882.shtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Question-X 5 gün en beğenilen
    Oldukça başarılı bir çıkış yaptı ve yapılan testlerde genel olarak birinci yeni çıkmış olmasına rağmen , Microsoft insan zekası hususunda biraz fazla iyimser davranmış habere ve haberdeki bahsi geçen olaya baktığımız zaman.
    Oldukça başarılı bir çıkış yaptı ve yapılan testlerde genel olarak birinci yeni çıkmış olmasına rağmen , Microsoft insan zekası hususunda biraz fazla iyimser da...
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    Yanıtla +13
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    SeferÇ 5 gün
    Bence tarayıcı gayet başarılı olmuş. Ayarlardan dil değiştirme yerini bulmak zor bi şey değil. Çince de biraz zor olur ama yine de bulunur
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    rsmbyrktr 5 gün
    Açıkçası o kadar memnun kaldım ki Google Chrome'u kaldırıp varsayılan olarak kullanmaya başladım. Zaten Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome ile oldukça benzer özellikler sunuyor.
    Açıkçası o kadar memnun kaldım ki Google Chrome'u kaldırıp varsayılan olarak kullanmaya başladım. Zaten Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome ile oldukça b...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    DPLALİ 3 gün
    Firefox’dan geçilir mi nasıl bir tarayıcı?
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    .BUTTERS STOTCH. 3 gün DPLALİ
    çok iyi
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    signear 3 gün
    tarayıcı bayağı akıcı ve hızlı denemek için bile girdiğimde aradaki farkı direkt anladım bazen %100e kadar bile load time farkı olabiliyor vivaldi ile. main tarayıcı olarak kullanmaya başladım.
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    TheJudgé 4 gün
    oh be kurtuldum eski dandik edgeden :D
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    MetalWave 4 gün
    Google ın uzak masaüstünü bunla çalıştıran var mı. chrome u tek kullanma sebebim odur. eğer çalışırsa chrome u hayatımdan tamamen çıkarıcam.
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    Nickola Tesla 4 gün
    Ram kullanımı chrome gibi mi?Test eden var mı?Bende denemek istiyorum.
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    nick bırakmamışsınız lan 4 gün yeni yorumcu
    ben beğendim, gelelim en önemli konuya.

    ad blocker kurulabiliyor

    yalnız bir sıkıntı var. bu yazılım google ile senkronize ve google'a veri gönderiyor.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    DoubleDragon 4 gün nick bırakmamışsınız lan
    Google'a veri gönderen hangisi Ad-BlockerEdge mi?
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    Vega 4 gün nick bırakmamışsınız lan
    Chromium'a geçmeden önce de Adblock kurulabiliyordu zaten.
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    ti7800 4 gün
    edge://settings/profiles -> bu kısım süpermiş ikinci profilide yükledim iş ayrı kişisel ayrı kullanıyorum. Süper.
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    bkaakco 4 gün
    Microsoft yine bana özel sürüm yapmış sağ olsun. Maşallah.
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    rsmbyrktr 5 gün
    Açıkçası o kadar memnun kaldım ki Google Chrome'u kaldırıp varsayılan olarak kullanmaya başladım. Zaten Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome ile oldukça benzer özellikler sunuyor.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, chromium edge ve
    5 etiket daha tarayıcı sorun Tarayıcılar Yazılım Onur Seven
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