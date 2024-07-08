Microsoft, Çin'deki çalışanlarına Android'i yasakladı

Çalışanlara iPhone 15 verilecek
Apple’ın uygulama mağazası Çin’de kullanılamadığından, iPhone’a geçiş yapacak tüm çalışanlar Microsoft Authenticator parola yöneticisini ve Identity Pass uygulamasını kullanacak.
Microsoft’un Çin’de Android’den iOS'a geçiş kararı, siber güvenlik standartlarını elden geçirmek amacıyla Kasım 2023'te kurduğu güvenli gelecek girişiminin bir parçası. Ancak bu politikaya rağmen Rus hackerlar bu yılın başlarında Microsoft'un kurumsal e-posta sistemlerini ele geçirmeyi başardı. Bir siber güvenlik firması da Şubat ayında parolası olmayan bir Azure bulut sunucusundaki dahili Microsoft verilerine erişebildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.