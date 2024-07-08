2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg’in raporuna göre Microsoft, Çin’deki çalışanlarına Android’i yasakladı; Eylül 2024’ten itibaren tüm çalışanlar iPhone’a geçecek. Huawei, Xiaomi, Redmi, OnePlus dahil olmak üzere Android akıllı telefon kullanan çalışana iPhone 15 verilecek.

iPhone 17 Slim ortaya çıktı! "Plus" serisi rafa mı kalkıyor? 4 sa. önce eklendi

Çalışanlara iPhone 15 verilecek

Apple’ın uygulama mağazası Çin’de kullanılamadığından, iPhone’a geçiş yapacak tüm çalışanlar Microsoft Authenticator parola yöneticisini ve Identity Pass uygulamasını kullanacak.

Microsoft’un Çin’de Android’den iOS'a geçiş kararı, siber güvenlik standartlarını elden geçirmek amacıyla Kasım 2023'te kurduğu güvenli gelecek girişiminin bir parçası. Ancak bu politikaya rağmen Rus hackerlar bu yılın başlarında Microsoft'un kurumsal e-posta sistemlerini ele geçirmeyi başardı. Bir siber güvenlik firması da Şubat ayında parolası olmayan bir Azure bulut sunucusundaki dahili Microsoft verilerine erişebildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.