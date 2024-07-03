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    Anlık Bildirim

    Microsoft Copilot artık Android telefonları yönetebiliyor

    Microsoft, Copilot'a sürekli yeni yetenekler eklemeye devam ediyor. Şimdi de Copilot, artık Android 14 telefonunuzu doğrudan PC'lerinizden yönetmenizi sağlıyor.
    Microsoft Copilot, Android telefon entegrasyonu kazandı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, bugünlerde revaçta ve büyük teknoloji şirketlerinin hepsi bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Bunlar arasından Microsoft iseCopilot'a sürekli yeni yetenekler eklemeye devam ediyor. Şimdi de AI Asistanı, Windows 11 kullanıcılarının Android telefonlarını yönetmelerine olanak tanıyacak.

    Copilot, artık Android telefonları yönetebiliyor

    Kaçıranlar için Copilot'un Android telefon desteği yeni değil, ancak önceden yalznıca belirli kısa mesajları okumakla sınırlıydı. Yeni güncelleme ise, bunun kapsamını genişletiyor diyebiliriz. Telefonunuzu Windows 11'de bulunan Phone Link veya "Telefon Bağlantısı" aracılığıyla bağladıysanız Copilot üzerinden tüm bilgilere ulaşabileceksiniz.

    Microsoft Copilot, Android telefon entegrasyonu kazandı Tam Boyutta Gör
    Bu sayede Copilot artık Android telefonunuza gelen mesajları gösterebiliyor ve mesaj da gönderilebiliyor. Ayrıca rehberinizde bulunan kişilere ulaşabiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz. Ancak yeni özelliğin, yalnızca Android telefonunuz Windows 11'e Telefon Bağlantısı uygulaması veya "Cihazları Bağla" özelliği ile bağlı olduğunda çalıştığını hatırlatalım.

    Yukarıda belirtildiği gibi, entegrasyonun çalışması için mobil cihazınızı Windows 11'e bağlamanız gerekiyor, ancak cihaz bağlantısını istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Bu işlem için, Windows’a Bağlan uygulamasındaki Ayarlar bölümünden hesabınızı seçerek ve "Hesabı Bağlantıyı Kes" seçeneğine tıklamanız yeterli.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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