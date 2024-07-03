Microsoft Copilot artık Android telefonları yönetebiliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka, bugünlerde revaçta ve büyük teknoloji şirketlerinin hepsi bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Bunlar arasından Microsoft ise, Copilot'a sürekli yeni yetenekler eklemeye devam ediyor. Şimdi de AI Asistanı, Windows 11 kullanıcılarının Android telefonlarını yönetmelerine olanak tanıyacak.

Copilot, artık Android telefonları yönetebiliyor

Kaçıranlar için Copilot'un Android telefon desteği yeni değil, ancak önceden yalznıca belirli kısa mesajları okumakla sınırlıydı. Yeni güncelleme ise, bunun kapsamını genişletiyor diyebiliriz. Telefonunuzu Windows 11'de bulunan Phone Link veya "Telefon Bağlantısı" aracılığıyla bağladıysanız Copilot üzerinden tüm bilgilere ulaşabileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Bu sayede Copilot artık Android telefonunuza gelen mesajları gösterebiliyor ve mesaj da gönderilebiliyor. Ayrıca rehberinizde bulunan kişilere ulaşabiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz. Ancak yeni özelliğin, yalnızca Android telefonunuz Windows 11'e Telefon Bağlantısı uygulaması veya "Cihazları Bağla" özelliği ile bağlı olduğunda çalıştığını hatırlatalım.

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Yukarıda belirtildiği gibi, entegrasyonun çalışması için mobil cihazınızı Windows 11'e bağlamanız gerekiyor, ancak cihaz bağlantısını istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Bu işlem için, Windows’a Bağlan uygulamasındaki Ayarlar bölümünden hesabınızı seçerek ve "Hesabı Bağlantıyı Kes" seçeneğine tıklamanız yeterli.

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Microsoft Copilot, Android telefon entegrasyonu kazandı