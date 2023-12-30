Microsoft Copilot'un uygulaması, iPhone ve iPad için kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, Android'de Copilot uygulamasını yayınladıktan sadece birkaç gün sonra, iOS ve iPadOS için de uygulamayı kullanıma sundu.

Uygulamanın her iki sürümü de artık App Store'dan indirilebilir durumda. Uygulama ile Microsoft Copilot'a (eski adıyla Bing Chat) erişerek OpenAI'in ChatGPT'sine benzer özelliklerden yararlanılabilirsiniz. Soru sormak, e-posta taslakları oluşturmak ve metin özetlemenin yanı sıra metinden görüntü oluşturan DALL-E3 ile entegrasyon sayesinde görüntüler de oluşturabilirsiniz.

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ChatGPT arka planda GPT-3.5'u çalıştırırken, Copilot, OpenAI'nin en yeni büyük dil modeli GPT-4'ü ücret ödemeden kullanmanıza izin veriyor. Microsoft Bing Chat'i Copilot olarak yeniden isimlendirerek ChatGPT'ye benzer bağımsız bir deneyim sunmaya doğru ilerliyor. Microsoft Copilot'a mobil uygulamalar dışında copilot.microsoft.com web sitesi üzerinden de erişmek mümkün.

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Microsoft Copilot, iPhone ve iPad için kullanıma sunuldu