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    Anlık Bildirim

    Microsoft Copilot'un uygulaması, iPhone ve iPad için kullanıma sunuldu

    Microsoft, Android'de Copilot uygulamasını yayınladıktan sadece birkaç gün sonra, iOS ve iPadOS için de uygulamayı kullanıma sundu. Yapay zeka asistanı ile GPT-4'e ücretsiz erişilebiliyor.
    Microsoft Copilot, iPhone ve iPad için kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Android'de Copilot uygulamasını yayınladıktan sadece birkaç gün sonra, iOS ve iPadOS için de uygulamayı kullanıma sundu.

    Uygulamanın her iki sürümü de artık App Store'dan indirilebilir durumda. Uygulama ile Microsoft Copilot'a (eski adıyla Bing Chat) erişerek OpenAI'in ChatGPT'sine benzer özelliklerden yararlanılabilirsiniz. Soru sormak, e-posta taslakları oluşturmak ve metin özetlemenin yanı sıra metinden görüntü oluşturan DALL-E3 ile entegrasyon sayesinde görüntüler de oluşturabilirsiniz.

    ChatGPT arka planda GPT-3.5'u çalıştırırken, Copilot, OpenAI'nin en yeni büyük dil modeli GPT-4'ü ücret ödemeden kullanmanıza izin veriyor. Microsoft Bing Chat'i Copilot olarak yeniden isimlendirerek ChatGPT'ye benzer bağımsız bir deneyim sunmaya doğru ilerliyor. Microsoft Copilot'a mobil uygulamalar dışında copilot.microsoft.com web sitesi üzerinden de erişmek mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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