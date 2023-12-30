Microsoft Copilot'un uygulaması, iPhone ve iPad için kullanıma sunuldu

Uygulamanın her iki sürümü de artık App Store'dan indirilebilir durumda. Uygulama ile Microsoft Copilot'a (eski adıyla Bing Chat) erişerek OpenAI'in ChatGPT'sine benzer özelliklerden yararlanılabilirsiniz. Soru sormak, e-posta taslakları oluşturmak ve metin özetlemenin yanı sıra metinden görüntü oluşturan DALL-E3 ile entegrasyon sayesinde görüntüler de oluşturabilirsiniz.
ChatGPT arka planda GPT-3.5'u çalıştırırken, Copilot, OpenAI'nin en yeni büyük dil modeli GPT-4'ü ücret ödemeden kullanmanıza izin veriyor. Microsoft Bing Chat'i Copilot olarak yeniden isimlendirerek ChatGPT'ye benzer bağımsız bir deneyim sunmaya doğru ilerliyor. Microsoft Copilot'a mobil uygulamalar dışında copilot.microsoft.com web sitesi üzerinden de erişmek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.