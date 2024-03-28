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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot, PC'lerde yerel olarak çalışacak

    Intel, Microsoft Copilot'un PC'lerde yerel olarak çalışacak şekilde ayarlandığını söyledi. Şirket ayrıca, yeni nesil AI bilgisayarların, 40 TOPS'un üzerinde güce sahip olması gerektiğini söyledi.
    Microsoft Copilot, PC'lerde yerel olarak çalışacak Tam Boyutta Gör
    Intel, Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanının PC'lerde yerel olarak çalışacak şekilde ayarlandığını söyledi. Şirket ayrıca, yeni nesil AI bilgisayarların, şuanki işlemcilerin çok ötesinde olan 40 TOPS'un (saniyede trilyon işlem) üzerinde güce sahip nöral işlem üniteleri (NPU) gerektireceğini söyledi.

    Intel yöneticileri, AI bilgisayarların yakında yerel olarak daha fazla Copilot öğesi çalıştırabileceğini söyledi. Şu anda Copilot, küçük istekler de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi bulutta çalıştırıyor. Bu durum büyük işle için iyi olsa da, daha küçük işler işlerde gecikme yaratıyor. Yapay zekanın bilgisayarlarda yerel olarak çalıştırılması, gecikmeyi azaltmanın yanında performansı ve gizliliği de arttırıyor.

    Microsoft'un daha önceleri, yeni nesil AI PC'lerde 16 GB RAM'in yanında 40 TOPS işlem gücüne ihtiyaç olduğunu ifade ettiği söylentileri çıkmıştı. Intel'in son açıklaması bu iddiayı doğruluyor. Şu anda Windows, Surface Studio'nun web kameraları için arka plan bulanıklaştırma gibi video efektlerini çalıştırmanın dışında NPU'ları pek kullanmıyor. Ars Technica'nın belirttiğine göre, ChromeOS ve macOS ise video ve ses işlemenin yanı sıra OCR, çeviri, canlı transkripsiyon ve birçok özellik için NPU gücünü kullanıyor.

    Snapdragon X Elite, 40 TOPS'u geçen ilk işlemci olabilir

    Şu ana kadar en hızlı NPU hızına sahip işlemci, 18 TOPS güce sahip olan Apple M3. AMD'nin Ryzen 8040 ve 7040 mobil işlemcileri sırasıyla 16 ve 10 TOPS ile onu takip ederken, Intel'in Meteor Lake işlemcileri ise 10 TOPS'a ulaşıyor. Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi, 45 TOPS yapay zeka işlem hızıyla Copilot için yeterli güce sahip ilk işlemci olabilir.

    Intel'in 2025'te gelmesi planlanan Lunar Lake yongaları, mevcut NPU hızlarını üçe katlayacak. Dün şirket, kendi OpenVino platformu için özel olarak optimize edilmiş 300 yeni AI özelliğini tanıttı. Çip devi ayrıca mevcut Meteor Lake işlemcilerini kullanan ASUS NUC Pro tabanlı bir AI PC geliştirme kitini de duyurdu. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-confirms-microsoft-copilot-will-soon-run-locally-on-pcs-next-gen-ai-pcs-require-40-tops-of-npu-performance https://arstechnica.com/gadgets/2024/03/intel-microsoft-discuss-plans-to-run-copilot-locally-on-pcs-instead-of-in-the-cloud/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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