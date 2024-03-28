Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot, PC'lerde yerel olarak çalışacak

Tam Boyutta Gör Intel, Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanının PC'lerde yerel olarak çalışacak şekilde ayarlandığını söyledi. Şirket ayrıca, yeni nesil AI bilgisayarların, şuanki işlemcilerin çok ötesinde olan 40 TOPS'un (saniyede trilyon işlem) üzerinde güce sahip nöral işlem üniteleri (NPU) gerektireceğini söyledi.

Intel yöneticileri, AI bilgisayarların yakında yerel olarak daha fazla Copilot öğesi çalıştırabileceğini söyledi. Şu anda Copilot, küçük istekler de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi bulutta çalıştırıyor. Bu durum büyük işle için iyi olsa da, daha küçük işler işlerde gecikme yaratıyor. Yapay zekanın bilgisayarlarda yerel olarak çalıştırılması, gecikmeyi azaltmanın yanında performansı ve gizliliği de arttırıyor.

Microsoft'un daha önceleri, yeni nesil AI PC'lerde 16 GB RAM'in yanında 40 TOPS işlem gücüne ihtiyaç olduğunu ifade ettiği söylentileri çıkmıştı. Intel'in son açıklaması bu iddiayı doğruluyor. Şu anda Windows, Surface Studio'nun web kameraları için arka plan bulanıklaştırma gibi video efektlerini çalıştırmanın dışında NPU'ları pek kullanmıyor. Ars Technica'nın belirttiğine göre, ChromeOS ve macOS ise video ve ses işlemenin yanı sıra OCR, çeviri, canlı transkripsiyon ve birçok özellik için NPU gücünü kullanıyor.

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Snapdragon X Elite, 40 TOPS'u geçen ilk işlemci olabilir

Şu ana kadar en hızlı NPU hızına sahip işlemci, 18 TOPS güce sahip olan Apple M3. AMD'nin Ryzen 8040 ve 7040 mobil işlemcileri sırasıyla 16 ve 10 TOPS ile onu takip ederken, Intel'in Meteor Lake işlemcileri ise 10 TOPS'a ulaşıyor. Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi, 45 TOPS yapay zeka işlem hızıyla Copilot için yeterli güce sahip ilk işlemci olabilir.

Intel'in 2025'te gelmesi planlanan Lunar Lake yongaları, mevcut NPU hızlarını üçe katlayacak. Dün şirket, kendi OpenVino platformu için özel olarak optimize edilmiş 300 yeni AI özelliğini tanıttı. Çip devi ayrıca mevcut Meteor Lake işlemcilerini kullanan ASUS NUC Pro tabanlı bir AI PC geliştirme kitini de duyurdu.

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