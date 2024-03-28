Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot, PC'lerde yerel olarak çalışacak

Intel yöneticileri, AI bilgisayarların yakında yerel olarak daha fazla Copilot öğesi çalıştırabileceğini söyledi. Şu anda Copilot, küçük istekler de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi bulutta çalıştırıyor. Bu durum büyük işle için iyi olsa da, daha küçük işler işlerde gecikme yaratıyor. Yapay zekanın bilgisayarlarda yerel olarak çalıştırılması, gecikmeyi azaltmanın yanında performansı ve gizliliği de arttırıyor.
Microsoft'un daha önceleri, yeni nesil AI PC'lerde 16 GB RAM'in yanında 40 TOPS işlem gücüne ihtiyaç olduğunu ifade ettiği söylentileri çıkmıştı. Intel'in son açıklaması bu iddiayı doğruluyor. Şu anda Windows, Surface Studio'nun web kameraları için arka plan bulanıklaştırma gibi video efektlerini çalıştırmanın dışında NPU'ları pek kullanmıyor. Ars Technica'nın belirttiğine göre, ChromeOS ve macOS ise video ve ses işlemenin yanı sıra OCR, çeviri, canlı transkripsiyon ve birçok özellik için NPU gücünü kullanıyor.
Snapdragon X Elite, 40 TOPS'u geçen ilk işlemci olabilir
Şu ana kadar en hızlı NPU hızına sahip işlemci, 18 TOPS güce sahip olan Apple M3. AMD'nin Ryzen 8040 ve 7040 mobil işlemcileri sırasıyla 16 ve 10 TOPS ile onu takip ederken, Intel'in Meteor Lake işlemcileri ise 10 TOPS'a ulaşıyor. Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi, 45 TOPS yapay zeka işlem hızıyla Copilot için yeterli güce sahip ilk işlemci olabilir.
Intel'in 2025'te gelmesi planlanan Lunar Lake yongaları, mevcut NPU hızlarını üçe katlayacak. Dün şirket, kendi OpenVino platformu için özel olarak optimize edilmiş 300 yeni AI özelliğini tanıttı. Çip devi ayrıca mevcut Meteor Lake işlemcilerini kullanan ASUS NUC Pro tabanlı bir AI PC geliştirme kitini de duyurdu.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-confirms-microsoft-copilot-will-soon-run-locally-on-pcs-next-gen-ai-pcs-require-40-tops-of-npu-performance https://arstechnica.com/gadgets/2024/03/intel-microsoft-discuss-plans-to-run-copilot-locally-on-pcs-instead-of-in-the-cloud/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...