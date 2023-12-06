Microsoft, Copilot'u GPT-4 Turbo ve DALL-E 3 ile güncelledi: İşte gelen özellikler

Open AI'ın en son ve en gelişmiş dil modeli olan GPT-4 Turbo entegrasyonu ile Copilot çok daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilecek. GPT-4 Turbo önceki neslin 50 sayfalık metin girişi sınırlamasını 300 sayfaya kadar çıkarıyor. Böylelikle sorgulara çok daha anlamlı cevaplar verilebiliyor. Şuan için belirli kullanıcılar için sunulan entegrasyon önümüzdeki haftalarda herekese sunulacak.
DALL-E 3 modeliyle ise Copilot artık daha yüksek kalite ve doğrulukta resimler oluşturabilecek. Araç şuanda bütün Copilot kullanıcıları için sunulmuş durumda.
Microsoft Edge ve Bing'in de yapay zeka özellikleri arttırılıyor
Copilot kenar çubuğu içeren Microsoft Edge, web sitelerinin metin girişinde cümleleri yeniden yazmak için metin oluşturma becerisine kavuşuyor. Artık YouTube'da izlenilen videoları özetlemek için Microsoft Edge'deki Copilot kullanabiliyor. Yakında bu araç çubuğu bütün Edge kullanıcılar için sunulacak.
Yazılımcılar için de "Kod Yorumlayıcı" özelliği geliyor. Kullanıcılar, Copilot ile daha doğru hesaplama, veri analizi, görselleştirme yapabilecek, hatta kod dahi yazılabilecek. Şuanda beta sürümünde olan özellik yakında herkese açılacak.
Bing de gelişmelerden nasibini alıyor. Artık Bing ile "derin arama" yapılabiliyor. Karmaşık konularda yapılan arama sonuçlarını iyileştirmek için GPT-4'ün gücünden faydalanılıyor.Kaynakça https://www.engadget.com/microsoft-upgrades-copilot-with-openais-gpt-4-turbo-and-dall-e-3-162558170.html?src=rss https://www.theverge.com/2023/12/5/23989052/microsoft-copilot-gpt-4-turbo-openai-models-code-interpreter-feature Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.