Microsoft, Copilot'u GPT-4 Turbo ve DALL-E 3 ile güncelledi: İşte gelen özellikler

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'u GPT-4 Turbo ve DALL-E 3 ile güncelledi. Copilot'un tanıtılmasından bir sene sonra gerçekleşen yenilikler ile asistan çok daha fonksiyonel hale getirildi.

Open AI'ın en son ve en gelişmiş dil modeli olan GPT-4 Turbo entegrasyonu ile Copilot çok daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilecek. GPT-4 Turbo önceki neslin 50 sayfalık metin girişi sınırlamasını 300 sayfaya kadar çıkarıyor. Böylelikle sorgulara çok daha anlamlı cevaplar verilebiliyor. Şuan için belirli kullanıcılar için sunulan entegrasyon önümüzdeki haftalarda herekese sunulacak.

DALL-E 3 modeliyle ise Copilot artık daha yüksek kalite ve doğrulukta resimler oluşturabilecek. Araç şuanda bütün Copilot kullanıcıları için sunulmuş durumda.

Bilgisayar endüstrisinin geleceği “AI PC” etrafında dönecek 19 sa. önce eklendi

Microsoft Edge ve Bing'in de yapay zeka özellikleri arttırılıyor

Copilot kenar çubuğu içeren Microsoft Edge, web sitelerinin metin girişinde cümleleri yeniden yazmak için metin oluşturma becerisine kavuşuyor. Artık YouTube'da izlenilen videoları özetlemek için Microsoft Edge'deki Copilot kullanabiliyor. Yakında bu araç çubuğu bütün Edge kullanıcılar için sunulacak.

Yazılımcılar için de "Kod Yorumlayıcı" özelliği geliyor. Kullanıcılar, Copilot ile daha doğru hesaplama, veri analizi, görselleştirme yapabilecek, hatta kod dahi yazılabilecek. Şuanda beta sürümünde olan özellik yakında herkese açılacak.

Bing de gelişmelerden nasibini alıyor. Artık Bing ile "derin arama" yapılabiliyor. Karmaşık konularda yapılan arama sonuçlarını iyileştirmek için GPT-4'ün gücünden faydalanılıyor.

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Microsoft, Copilot'u GPT-4 Turbo ve DALL-E 3 ile güncelledi