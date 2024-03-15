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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Copilot Pro'yu tüm dünyada kullanıma açıyor

    Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot Pro aboneliğini bugün bütün dünyada kullanıma sunuyor. Aynı zamanda bir aylık ücretsiz deneme sürümü veriyor.            
    Microsoft, Copilot Pro'yu tüm dünyada kullanıma açıyor
    Microsoft, Ocak ayında tüketicilere yönelik yapay zeka destekli asistanı piyasaya sürdükten sonra, aylık 20 dolarlık Copilot Pro aboneliğini bugün bütün dünyada kullanıma sunuyor. Aynı zamanda bir aylık ücretsiz deneme sürümü veriyor.

    Copilot Pro ile en yeni OpenAI modellerine öncelikli erişim, kendi Copilot GPT'nizi oluşturma yeteneği ve halihazırda bir Microsoft 365 Bireysel veya Ev abonesiyseniz Office uygulamalarının içinden Copilot'a erişim gibi avantajlar sunuyor. Microsoft ayrıca Office web uygulamalarında da Copilot Pro'nun kilidini açıyor; dolayısıyla Word, Outlook ve diğer ücretsiz web uygulamalarında sohbet robotunu kullanmak için ayrı bir Microsoft 365 aboneliğini almanıza gerek kalmayacak. Copilot Pro entegrasyonu yakında mobil uygulamalarda da mevcut olacak.

    Copilot Pro'yu denemek istiyorsanız ücretsiz aylık tekliften yararlanmak için Copilot uygulamasını iOS veya Android'e yüklemeniz gerekiyor. Microsoft ayrıca Microsoft 365 için Copilot'un kullanılabilirliğini daha fazla işletmeyi kapsayacak şekilde genişletiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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