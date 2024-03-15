Microsoft, Ocak ayında tüketicilere yönelik yapay zeka destekli asistanı piyasaya sürdükten sonra, aylık 20 dolarlık Copilot Pro aboneliğini bugün bütün dünyada kullanıma sunuyor. Aynı zamanda bir aylık ücretsiz deneme sürümü veriyor.

Copilot Pro ile en yeni OpenAI modellerine öncelikli erişim, kendi Copilot GPT'nizi oluşturma yeteneği ve halihazırda bir Microsoft 365 Bireysel veya Ev abonesiyseniz Office uygulamalarının içinden Copilot'a erişim gibi avantajlar sunuyor. Microsoft ayrıca Office web uygulamalarında da Copilot Pro'nun kilidini açıyor; dolayısıyla Word, Outlook ve diğer ücretsiz web uygulamalarında sohbet robotunu kullanmak için ayrı bir Microsoft 365 aboneliğini almanıza gerek kalmayacak. Copilot Pro entegrasyonu yakında mobil uygulamalarda da mevcut olacak.

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Copilot Pro'yu denemek istiyorsanız ücretsiz aylık tekliften yararlanmak için Copilot uygulamasını iOS veya Android'e yüklemeniz gerekiyor. Microsoft ayrıca Microsoft 365 için Copilot'un kullanılabilirliğini daha fazla işletmeyi kapsayacak şekilde genişletiyor.

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Microsoft, Copilot Pro'yu tüm dünyada kullanıma açıyor