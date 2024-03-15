Microsoft, Copilot Pro'yu tüm dünyada kullanıma açıyor

Copilot Pro ile en yeni OpenAI modellerine öncelikli erişim, kendi Copilot GPT'nizi oluşturma yeteneği ve halihazırda bir Microsoft 365 Bireysel veya Ev abonesiyseniz Office uygulamalarının içinden Copilot'a erişim gibi avantajlar sunuyor. Microsoft ayrıca Office web uygulamalarında da Copilot Pro'nun kilidini açıyor; dolayısıyla Word, Outlook ve diğer ücretsiz web uygulamalarında sohbet robotunu kullanmak için ayrı bir Microsoft 365 aboneliğini almanıza gerek kalmayacak. Copilot Pro entegrasyonu yakında mobil uygulamalarda da mevcut olacak.
Copilot Pro'yu denemek istiyorsanız ücretsiz aylık tekliften yararlanmak için Copilot uygulamasını iOS veya Android'e yüklemeniz gerekiyor. Microsoft ayrıca Microsoft 365 için Copilot'un kullanılabilirliğini daha fazla işletmeyi kapsayacak şekilde genişletiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.