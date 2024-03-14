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    Anlık Bildirim

    Microsoft Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor

    Microsoft Copilot'un ücretsiz sürümü artık GPT-4 yerine GPT-4 Turbo kullanıyor. GPT-4 Turbo, daha güncel bilgiler sunarken 128k bağlam penceresiyle önceki sürüme göre önemli gelişmeler vadediyor.
    Microsoft Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot’un ücretsiz sürümü kısa bir süre önce önemli bir güncelleme aldı. Herkese açık olan Microsoft Copilot artık GPT-4 yerine GPT-4 Turbo modelini kullanıyor. Bu sürümü kullanmak için Yaratıcı veya Duyarlı modlarını kullanmanız gerekiyor. Bu yükseltme ile Copilot'un bilgi tabanının güncelliği daha güncel bir tarihe yaklaşırken bağlam penceresi de önemli ölçüde artıyor.

    Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor

    Microsoft, Copilot’u GPT-4 Turbo’ya güncellediğini yüksek sesli bir şekilde lanse etmek yerine Microsoft reklam ve web hizmetleri CEO'su Mikhail Parakhin, X hesabından bu duyuruyu gerçekleştirdi. Parakhin, Copilot Pro (aylık 20 dolar) kullanıcıların isterlerse daha eski modellere geçebileceklerini söyledi. GPT-4 Turbo halihazırda OpenAI'ın en son modeli niteliğinde. GPT-4 Turbo, Nisan 2023'e kadar olan bilgilerle eğitilmiş durumda, o tarihten sonra olanlar hakkında bir bilgisi ise yok. GPT-4 modeli ise Eylül 2021'e kadar olan verilerle eğitilmişti.

    Microsoft Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Nisan 2023 halen 1 yıl önceye dayansa da Microsoft, modelin güncel verilere erişmesi için ayrı bir algoritma kullanıyor. O yüzden önceki model de güncel verilere internet üzerinden Bing aracılığıyla erişebiliyordu. GPT-4 Turbo, daha yeni bir bilgi tabanına sahip olmanın yanı sıra 128k bağlam penceresine de sahip. Buna karşın GPT-4 sadece 8k bağlam penceresi sunuyordu. Bir model ne kadar çok token kabul edebilirse, bir kullanıcı ek bağlam sağlamak ve daha iyi bir sonuç elde etmek için modele daha fazla metin girebilir. O yüzden yüksek bağlam penceresi önemli. Her şey demek mi? Hayır.

     

    Microsoft Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Peki Microsoft neden ücretsiz katmana gelişmiş GPT-4 Turbo’yu getirdi. Bunu kimse bilmiyor ancak bu hamle, “GPT-4.5 Turbo” veya daha yeni bir modelin yaklaştığına işaret ediyor olabilir. OpenAI kısa bir süre önce yanlışlıkla GPT-4.5 Turbo'nun "hız, doğruluk ve ölçeklenebilirlik açısından GPT-4 Turbo'yu aştığını" söyleyen bir blog yazısı yayınlamıştı. Bununla ilgisi olabilir. Bu arada yukarıdaki ekran görüntüleri küçük bir denemeyi gösteriyor. (Ek olarak daha fazla bilgi için neden DH Hız Testi sayfasını öneriyor bilmiyorum)

    GPT-4 ve GPT-4 Turbo arasındaki farklar

    Microsoft Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Hem GPT-4 hem de GPT-4 Turbo ortak bir temeli ve ilkeleri paylaşırken, birkaç önemli farkla birbirlerinden ayrılıyorlar:
    • Hız ve Performans: GPT-4 Turbo, GPT-4'e kıyasla önemli ölçüde daha yüksek işlem hızları ve gelişmiş performans sunuyor.
    • Doğruluk ve Hassasiyet: GPT-4 Turbo, optimize edilmiş algoritmaları ve gelişmiş öğrenme teknikleri sayesinde metin oluşturma ve anlamada daha yüksek doğruluk ve hassasiyet sağlıyor.
    • Çok Yönlülük ve Uyarlanabilirlik: GPT-4 Turbo, daha geniş görev ve bağlam yelpazesi sayesinde genişletilmiş kelime dağarcığı ve uyarlanabilir öğrenme yetenekleri ile daha fazla çok yönlülük ve uyarlanabilirlik sergiliyor.
    • Kullanım Alanları: GPT-4 çok çeşitli uygulamalar için uygun olsa da GPT-4 Turbo, müşteri hizmetleri sohbet robotları, sanal asistanlar ve otomatik içerik oluşturma platformları gibi hız, doğruluk ve gerçek zamanlı etkileşimin ön planda olduğu senaryolarda daha güçlüdür.
    • Maliyet: Modellerin maliyeti birbirinden farklıdır. En yeni GPT-4 Turbo modeli önceki GPT-4 model çeşitlerinden daha ucuzdur.
    Microsoft Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak bu demek değildir ki GPT-4 Turbo eksiksiz ve çok daha güçlü bir model. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi yapay zeka modellerinde model isimleri her zaman düşünülen anlamı vermeyebiliyor. Yani 4, bazen 4.5’ten büyük olabilir. GTP-4, bazı görevleri GPT-4 Turbo’dan daha iyi yapabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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