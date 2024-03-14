Microsoft Copilot artık GPT-4 Turbo ile çalışıyor

Microsoft, Copilot’u GPT-4 Turbo’ya güncellediğini yüksek sesli bir şekilde lanse etmek yerine Microsoft reklam ve web hizmetleri CEO'su Mikhail Parakhin, X hesabından bu duyuruyu gerçekleştirdi. Parakhin, Copilot Pro (aylık 20 dolar) kullanıcıların isterlerse daha eski modellere geçebileceklerini söyledi. GPT-4 Turbo halihazırda OpenAI'ın en son modeli niteliğinde. GPT-4 Turbo, Nisan 2023'e kadar olan bilgilerle eğitilmiş durumda, o tarihten sonra olanlar hakkında bir bilgisi ise yok. GPT-4 modeli ise Eylül 2021'e kadar olan verilerle eğitilmişti.
GPT-4 ve GPT-4 Turbo arasındaki farklar
Hız ve Performans: GPT-4 Turbo, GPT-4'e kıyasla önemli ölçüde daha yüksek işlem hızları ve gelişmiş performans sunuyor.
Doğruluk ve Hassasiyet: GPT-4 Turbo, optimize edilmiş algoritmaları ve gelişmiş öğrenme teknikleri sayesinde metin oluşturma ve anlamada daha yüksek doğruluk ve hassasiyet sağlıyor.
Çok Yönlülük ve Uyarlanabilirlik: GPT-4 Turbo, daha geniş görev ve bağlam yelpazesi sayesinde genişletilmiş kelime dağarcığı ve uyarlanabilir öğrenme yetenekleri ile daha fazla çok yönlülük ve uyarlanabilirlik sergiliyor.
Kullanım Alanları: GPT-4 çok çeşitli uygulamalar için uygun olsa da GPT-4 Turbo, müşteri hizmetleri sohbet robotları, sanal asistanlar ve otomatik içerik oluşturma platformları gibi hız, doğruluk ve gerçek zamanlı etkileşimin ön planda olduğu senaryolarda daha güçlüdür.
Maliyet: Modellerin maliyeti birbirinden farklıdır. En yeni GPT-4 Turbo modeli önceki GPT-4 model çeşitlerinden daha ucuzdur.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.