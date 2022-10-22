Microsoft metinden görüntü üreten DALL-E teknolojisini doğrudan tarayıcıya entegre etti

Microsoft yazılan metinden istenilen türde görüntü oluşturabilen DALL-E sinir ağını doğrudan Edge tarayıcısına entegre etti. Yeni özellik şimdilik sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından denenebiliyor. İlerleyen günlerde daha geniş kitlelere yayılacak.
Image Creator olarak adlandırılan sistem yapay zeka tabanlı DALL-E teknolojisini temel alıyor. Yeni özellik sadece tarayıcıda değil Bing arama motorunda da sunulacak. Metinden görüntü üretebilen sinir ağı tarayıcının kenar çubuğunda bir uzantı olarak yer alacak.
Yakında herkese sunulacak
Yazılım devi sistemin şiddet, çıplaklık, silah veya diğer müstehcen içerikli görüntüler üretmediğini söylüyor. Başta da belirttiğimiz gibi Edge tarayıcısı için Image Creator uzantısı bazı kullanıcılar için zaten mevcut. Ekim ayının sonunda herkese açık olacak.
Hatırlayacağınız üzere Microsoft kısa süre önce Designer adlı yeni bir uygulamayı tanıtmıştı. Microsoft 365 paketinin bir parçası olarak sunulacak uygulama da DALL-E entegrasyonuna sahip. Yani girilien metinden istenilen türde görüntü üretebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.