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    Anlık Bildirim

    Microsoft metinden görüntü üreten DALL-E teknolojisini doğrudan tarayıcıya entegre etti

    Kısa süre önce DALL-E yapay zeka destekli tasarım uygulamasını duyuran Microsoft şimdi de metinden görüntü üretebilen teknolojiyi internet tarayıcısına entegre etti.
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    Microsoft DALL-E teknolojisini tarayıcıya entegre etti Tam Boyutta Gör

    Microsoft yazılan metinden istenilen türde görüntü oluşturabilen DALL-E sinir ağını doğrudan Edge tarayıcısına entegre etti. Yeni özellik şimdilik sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından denenebiliyor. İlerleyen günlerde daha geniş kitlelere yayılacak.

    Image Creator olarak adlandırılan sistem yapay zeka tabanlı DALL-E teknolojisini temel alıyor. Yeni özellik sadece tarayıcıda değil Bing arama motorunda da sunulacak. Metinden görüntü üretebilen sinir ağı tarayıcının kenar çubuğunda bir uzantı olarak yer alacak.

    Yakında herkese sunulacak

    Yazılım devi sistemin şiddet, çıplaklık, silah veya diğer müstehcen içerikli görüntüler üretmediğini söylüyor. Başta da belirttiğimiz gibi Edge tarayıcısı için Image Creator uzantısı bazı kullanıcılar için zaten mevcut. Ekim ayının sonunda herkese açık olacak.

    Hatırlayacağınız üzere Microsoft kısa süre önce Designer adlı yeni bir uygulamayı tanıtmıştı. Microsoft 365 paketinin bir parçası olarak sunulacak uygulama da DALL-E entegrasyonuna sahip. Yani girilien metinden istenilen türde görüntü üretebiliyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 6 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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