Microsoft metinden görüntü üreten DALL-E teknolojisini doğrudan tarayıcıya entegre etti

Tam Boyutta Gör

Microsoft yazılan metinden istenilen türde görüntü oluşturabilen DALL-E sinir ağını doğrudan Edge tarayıcısına entegre etti. Yeni özellik şimdilik sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından denenebiliyor. İlerleyen günlerde daha geniş kitlelere yayılacak.

Microsoft'tan DALL-E entegrasyonuna sahip tasarım uygulaması 1 hf. önce eklendi

Image Creator olarak adlandırılan sistem yapay zeka tabanlı DALL-E teknolojisini temel alıyor. Yeni özellik sadece tarayıcıda değil Bing arama motorunda da sunulacak. Metinden görüntü üretebilen sinir ağı tarayıcının kenar çubuğunda bir uzantı olarak yer alacak.

Yakında herkese sunulacak

Yazılım devi sistemin şiddet, çıplaklık, silah veya diğer müstehcen içerikli görüntüler üretmediğini söylüyor. Başta da belirttiğimiz gibi Edge tarayıcısı için Image Creator uzantısı bazı kullanıcılar için zaten mevcut. Ekim ayının sonunda herkese açık olacak.

Hatırlayacağınız üzere Microsoft kısa süre önce Designer adlı yeni bir uygulamayı tanıtmıştı. Microsoft 365 paketinin bir parçası olarak sunulacak uygulama da DALL-E entegrasyonuna sahip. Yani girilien metinden istenilen türde görüntü üretebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Microsoft DALL-E teknolojisini tarayıcıya entegre etti