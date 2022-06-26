Microsoft Edge 103 yayınlandı: İşte gelen yeni özellikler

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Microsoft, Edge tarayıcının yeni kararlı sürümünü yayınladı. Edge 103, otomatik profil geçişini yönetme ve web tehditlerine karşı geliştirilmiş koruma gibi yeni özellikler sunarken aynı zamanda birkaç politika değişikliği de getiriyor.

Edge 103 yayında

Teknoloji devi, Edge'in yeni sürümüyle beraber daha önce duyurduğu oyun özelliklerini tarayıcıya ekleyerek kullanıcılarına sunuyor. Microsoft, oyunlar için özel bir ana sayfayla beraber getirdiği yeni oyun odaklı özellikleriyle 'oyun oynayanlar için en iyi tarayıcı' olduklarını söylüyor. Bununla birlikte şirket, birkaç yeni özelliği daha güncel sürümle beraber yayınladı.

Otomatik profil değiştirmeyi kontrol etme yeteneğ i: Tarayıcı, bir bağlantının kişisel veya iş bağlantısı olduğunu algılayarak kullanıcıdan uygun profile geçmesini isteyecek

i: Tarayıcı, bir bağlantının kişisel veya iş bağlantısı olduğunu algılayarak kullanıcıdan uygun profile geçmesini isteyecek İstemci Sertifikası Değiştirici : http sertifikası kimlik doğrulaması gerektiren bir site ziyaret edilirken hatırlanan sertifikanın temizlenmesi ve sertifika seçicinin yeniden gösterilmesini sağlayacak.

: http sertifikası kimlik doğrulaması gerektiren bir site ziyaret edilirken hatırlanan sertifikanın temizlenmesi ve sertifika seçicinin yeniden gösterilmesini sağlayacak. Daha güvenilir web savunması : Microsoft Defender SmartScreen kitaplığı sayesinde web'de daha güvenilir koruma sağlanacak.

: Microsoft Defender SmartScreen kitaplığı sayesinde web'de daha güvenilir koruma sağlanacak. Microsoft Edge adres çubuğunda İş Arama Başlığı: Arama odağı yalnızca işe yönelik sonuçlarla daraltılabilecek.

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Microsoft Edge 103, kullanıcılara sunulmaya başlandı. Kullanıcılar, tarayıcının güncel sürümünü kullanıp kullanmadıklarını edge://settings/help üzerinden kontrol edebilecek ve yine buradan tarayıcılarını güncelleyebilecek.

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Microsoft Edge 103 yayınlandı: İşte gelen yeni özellikler