Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 sürüm 22H2 ve 21H2 için KB5022303 ve KB5022287 toplu güncellemelerini yayınladı. Söz konusu paketler bir önceki aylarda keşfedilen güvenlik açıklarını ortadan kaldırdıkları gibi performans artışı da sağlıyorlar.

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Öncelikle bunları zorunlu güncellemeler sınıfına girdiğini belirtelim. Windows 11 kullanıcıları Başlat > Ayarlar > Windows Update menüsünden kontrol edebilirler. Yüklendikten sonra işletim sistemleri Windows 11 sürüm 22H2 22621.1105 ve 21H2 22000.1455 olarak değişecek.

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Hangi hatalar gideriliyor?

Her iki sürümde de geliştiriciler, yönetici haklarına sahip olmayan kullanıcıların yalnızca yöneticilerin kullanabildiği işlevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan Yerel Oturum Yöneticisi (LSM) hatasını düzeltti. Aynı zamanda ODBC veritabanı bağlantı sorunu da giderildi.

Windows 11 21H2 güncellemesi bazı sistemlerde görülen mavi ekran (0xc000021a) hatasını da düzeltiyor. Microsoft, Windows 11 22H2'deki bilinen iki hatayı henüz düzeltmediğini söyledi. Birincisi büyük dosyaların kopyalanmasının çok uzun sürmesi, ikincisi ise sağlama paketlerinin (.ppkg) düzgün çalışmaması. Bu hatalar gelecekteki güncellemelerde ele alınacak.

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Windows 11 için yeni güncellemeler yayınlandı: İşte değişiklikler