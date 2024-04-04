One UI 6.1 güncellemesi şimdi de Galaxy S23'ün ekranını bozdu!

Dokunmatik ekran çalışmıyor!
Galaxy S23 serisi kullanıcıları, Samsung Topluluğu forumları üzerinden One UI 6.1 güncellemesini yükledikten sonra dokunmatik ekranın tepkisiz hale geldiğini paylaştı. Kullanıcı raporları karışık; günceleme sonrası ekranın hiç çalışmadığını söyleyenler bile var. Bazı kullanıcılar, güncelleme tüm uygulamaları optimize ettikten ve telefon yeniden başlatıldıktan sonra dokunmatik ekran sorunlarının ortadan kalktığını söylüyor.
Bu sorunu yaşayan bazı kullanıcılar, telefonun ekranının değiştiğini, orijinal olmadığını belirtiyor. Ancak, Samsung, sorunu henüz kabul etmediğinden yalnızca orijinal olmayan ekranlarda mı bu sorun yaşanıyor net olarak bilmiyoruz. Bu arada Galaxy S23 kullanıcılarının One UI 6.1 güncelleme sonrası yaşadığı tek sorun bu değil. Kullanıcılar, telefonun ısındığını, parmak izi okuyucunun eskisi kadar duyarlı olmadığını da söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...