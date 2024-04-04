One UI 6.1 güncellemesi şimdi de Galaxy S23'ün ekranını bozdu!

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 serisi için One UI 6.1 güncellemesi birtakım sorunlarla geldi ve neredeyse her hafta bunlara bir yenisi ekleniyor. Samsung S23 kullanıcıları son olarak cihazlarını One UI 6.1’e güncelledikten sonra dokunmatik ekranla sorunlar yaşamaya başladıklarını söyledi. İşte detaylar:

Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi! 5 gün önce eklendi

Dokunmatik ekran çalışmıyor!

Galaxy S23 serisi kullanıcıları, Samsung Topluluğu forumları üzerinden One UI 6.1 güncellemesini yükledikten sonra dokunmatik ekranın tepkisiz hale geldiğini paylaştı. Kullanıcı raporları karışık; günceleme sonrası ekranın hiç çalışmadığını söyleyenler bile var. Bazı kullanıcılar, güncelleme tüm uygulamaları optimize ettikten ve telefon yeniden başlatıldıktan sonra dokunmatik ekran sorunlarının ortadan kalktığını söylüyor.

Bu sorunu yaşayan bazı kullanıcılar, telefonun ekranının değiştiğini, orijinal olmadığını belirtiyor. Ancak, Samsung, sorunu henüz kabul etmediğinden yalnızca orijinal olmayan ekranlarda mı bu sorun yaşanıyor net olarak bilmiyoruz. Bu arada Galaxy S23 kullanıcılarının One UI 6.1 güncelleme sonrası yaşadığı tek sorun bu değil. Kullanıcılar, telefonun ısındığını, parmak izi okuyucunun eskisi kadar duyarlı olmadığını da söylüyor.

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One UI 6.1 güncellemesi Galaxy S23'ün ekranını bozdu!