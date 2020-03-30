Microsoft Edge tarayıcısına "dikey sekmeler" özelliği geliyor

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İnternet tarayıcısında onlarca sekme ile sörf yapan kullanıcılar, daralan sekme boyutları nedeniyle internet sitelerini yanlışlık sonucu kapatabiliyorlar. Bu sıkıntılı durumu ortadan kaldırmak isteyen Microsoft, Edge tarayıcısına yeni bir özellik ekliyor.

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Çok sekmeyle çalışanlara iyi haber

Şirket çok fazla sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için "dikey sekmeler" özelliğini test ediyor. Yeni özellikle birlikte artık tarayıcının sol kısmında çıkan dikey sekmeler bölümünde, onlarca sekmeyi daha pratik bir şekilde kontrol etmeniz mümkün olacak.

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Microsoft bu özelliğin yakında Edge Canary kullanıcılarına sunulacağını doğruladı. Önümüzdeki haftalarda ise tüm dünyadaki Edge kullanıcılarının dikey sekmeler özellğini kullanabileceğini de belirtelim.

https://mspoweruser.com/microsoft-edge-vertical-tabs-feature/

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