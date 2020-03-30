Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Edge tarayıcısına "dikey sekmeler" özelliği geliyor

    Microsoft, internet tarayıcısında onlarca sekme ile çalışan kullanıcıların işini kolaylaştırmak için yeni Edge tarayıcısına dikey sekmeler özelliğini getirmeye hazırlanıyor.
    2 sa.
    702
    34
    6
    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Edge tarayıcısına
    Tam Boyutta Gör

    İnternet tarayıcısında onlarca sekme ile sörf yapan kullanıcılar, daralan sekme boyutları nedeniyle internet sitelerini yanlışlık sonucu kapatabiliyorlar. Bu sıkıntılı durumu ortadan kaldırmak isteyen Microsoft, Edge tarayıcısına yeni bir özellik ekliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu"

    Çok sekmeyle çalışanlara iyi haber

    Şirket çok fazla sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için "dikey sekmeler" özelliğini test ediyor. Yeni özellikle birlikte artık tarayıcının sol kısmında çıkan dikey sekmeler bölümünde, onlarca sekmeyi daha pratik bir şekilde kontrol etmeniz mümkün olacak.

    Microsoft Edge tarayıcısına
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft bu özelliğin yakında Edge Canary kullanıcılarına sunulacağını doğruladı. Önümüzdeki haftalarda ise tüm dünyadaki Edge kullanıcılarının dikey sekmeler özellğini kullanabileceğini de belirtelim.



    https://mspoweruser.com/microsoft-edge-vertical-tabs-feature/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 42 dk.
    Bir önceki Edge tarayıcısı güzeldi fakat Google'ın farklı tarayıcı motorlarında uyguladığı durumda muzdarip kaldı ve YouTube, GMaps gibi sitelerde sınıfta kalıyordu bir şekilde. Yeni Edge tarayıcısını sürekli kullanmadım fakat Bing entegrasyonu biraz abartı geldi bana, onun dışında güzel bir tarayıcı. Fakat Microsoft'da anlamadığım bir nokta şu, kendi güncel programlarının bazılarını Store'a koymuyor. Mevcut Edge'den kurtulmak ve yenisine geçmek için Edge'in sitesinden bir yükleyici indirmeniz gerekiyor... E ben sadece Microsoft Store'a güvenen bir kullanıcı isem ne yapmam gerekiyor?! İşleyiş mantıkları ve takımların birbirlerinden bi haber oluşları çok ilgin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mithrandir. (Gandalf The White) 47 dk.
    bu yeni edge mi simgesi değişik? bende böyle değil bu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 sa.
    Genişliğini biz ayarlayabiliyorsak şahane, ayarlayamıyorsak güzel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 sa.
    Chrome göre farkla önde. Özellikle kaynak tüketiminde açık ara fark var. Google kendi kaynak kodları ile neden bu kadar başarılı olamıyor acaba. Zaten bir önceki edgede chromdan iyi idi. Eklenti sıkıntısından yediler onuda.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    assasin34 (assasin34 ) 1 sa.
    chrome'dan sonra kullandığım en iyi browser.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Güzel bir özellik ama biraz fazla yer kaplıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler 1 sa. Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Edge tarayıcısına "dikey sekmeler" özelliği geliyor Sonraki Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir 3 sa. Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor 3 sa. Van Gogh'un tablosu müzeden çalındı 3 sa. OnePlus 8 ve 8 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu! 4 sa. Geniş ölçekli araştırmaya göre aspirin kullanımı Alzheimer riskini azaltmıyor 4 sa. Corsair hava soğutmaya geri döndü | Corsair A500 test masamızda 4 sa. 5G özellikli Honor 30S resmen tanıtıldı 4 sa. Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek 4 sa. Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu 5 sa. Sıcak suyla banyo yapmak kalp hastalığı riskini azaltıyor 5 sa. Koronavirüsü 1 dakika tespit eden 'yerli yapay zeka' göreve başlıyor 6 sa. 3Dfx Voodoo 3D grafik kartı LEGO ile canlanıyor 6 sa. Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı 7 sa. Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610 7 sa. HQ Trivia geri dönüyor 7 sa. Huawei, 8 Nisan'da açılır-kapanır kameralı yeni bir TV tanıtacak 8 sa. Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek 8 sa. Klasik Alfa Romeo ruhunun elektrikle buluşması: Alfa Romeo GTelectric 9 sa. OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı 9 sa. Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi
    DonanımHaber
    PlayStation Türkiye, 'indirim skandalıyla' ilgili ilk kez açık...
    DonanımHaber
    Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama ...
    DonanımHaber
    Fallout 76 Wastelanders Güncellemesi Bir Hafta Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için Yeni İçerikler Yo...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim