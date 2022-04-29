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    Microsoft Edge tarayıcısına VPN özelliği geliyor: İşte detaylar

    Microsoft, internet tarayıcısında VPN özelliğini test etmeye başladı. Ücretsiz ancak sınırlı olarak kullanılabilecek Microsoft Edge Secure Network özelliği Cloudflare ile ortaklaşa oluşturuldu.
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    Microsoft Edge tarayıcısına VPN özelliği geliyor: İşte detaylar
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    Microsoft, Edge tarayıcısında çevrimiçi güvenliği ve gizliliği iyileştirecek yeni bir özellik test etmeye başladı. Yazılım devi internet tarayıcısına Cloudflare tabanlı bir VPN hizmeti entegre etti. Microsoft Edge Secure Network adlı özellikle ilgili bazı detaylar netleşmiş durumda.

    Edge tarayıcısına derinlemesine entegre edilen yerleşik VPN işlevi en son geliştirme yapısında kendini gösterdi. Microsoft Edge Secure Network özelliği webde gezinirken verilerinizi şifreleyerek internet servis sağlayıcınız da dahil olmak üzere üçüncü taraflarca erişilemez hale getiriyor.

    Microsoft Edge tarayıcısına VPN özelliği geliyor: İşte detaylar
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    Ücretsiz ancak sınırlı

    Microsoft Edge'teki yerleşik VPN, HTTP protokolü kullanılsa bile tüm trafiği şifreli bir tünel aracılığıyla iletilecek. Ayrıca engellenen sitelere erişmek için coğrafi konumunuzu maskeleyebileceksiniz. Microsoft Edge Secure Network özelliği kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak ancak aylık 1 GB trafik sınırı olacak.

    Söz konusu hizmet Cloudflare ile ortaklaşa oluşturuldu. Cloudflare şirketi kullanıcıların kişisel verilerini saklamıyor. Tarama oturumlarıyla ilgili tüm bilgilerin 25 saat sonra silindiğini belirtelim. Yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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