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Microsoft, Edge tarayıcısında çevrimiçi güvenliği ve gizliliği iyileştirecek yeni bir özellik test etmeye başladı. Yazılım devi internet tarayıcısına Cloudflare tabanlı bir VPN hizmeti entegre etti. Microsoft Edge Secure Network adlı özellikle ilgili bazı detaylar netleşmiş durumda.

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Edge tarayıcısına derinlemesine entegre edilen yerleşik VPN işlevi en son geliştirme yapısında kendini gösterdi. Microsoft Edge Secure Network özelliği webde gezinirken verilerinizi şifreleyerek internet servis sağlayıcınız da dahil olmak üzere üçüncü taraflarca erişilemez hale getiriyor.

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Ücretsiz ancak sınırlı

Microsoft Edge'teki yerleşik VPN, HTTP protokolü kullanılsa bile tüm trafiği şifreli bir tünel aracılığıyla iletilecek. Ayrıca engellenen sitelere erişmek için coğrafi konumunuzu maskeleyebileceksiniz. Microsoft Edge Secure Network özelliği kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak ancak aylık 1 GB trafik sınırı olacak.

Söz konusu hizmet Cloudflare ile ortaklaşa oluşturuldu. Cloudflare şirketi kullanıcıların kişisel verilerini saklamıyor. Tarama oturumlarıyla ilgili tüm bilgilerin 25 saat sonra silindiğini belirtelim. Yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

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Microsoft Edge tarayıcısına VPN özelliği geliyor: İşte detaylar