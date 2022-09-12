Microsoft Edge'in Android sürümü video izlerken çıkan reklamları engelleyebilecek

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Microsoft geçtiğimiz Haziran ayında Edge tarayıcısına hesap makinesi, hız testi ve birim dönüştürücü gibi birçok özellik eklemişti. Ancak kullanıcılar tarayıcı gereksiz yere "şişirdikleri" için bu özelliklerden pek hoşnut kalmadı.

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Yazılım devi bu kez Microsoft Edge'in Android sürümüne oldukça kullanışlı bir işlev ekledi. Canary yapısına dahil edilen özellik, YouTube gibi sitelerde videodan önce ve aralarda gösterilen reklamları başarılı bir şekilde engelleyebiliyor.

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Oldukça iyi çalışıyor

Deneysel özelliği etkinleştirmek için tarayıcının en son Canary sürümünü yüklemeniz gerekli. Ardından adres satırına edge://flags/#edge-block-video-ads yazarak işlevi etkin hale getirebilirsiniz. Söz konusu özelliğin video reklamları oldukça iyi bir şekilde engellediği belirtiliyor.

Microsoft Edge henüz istenilen popülariteye ulaşabilmiş değil. Yakın tarihli bir Statcounter raporu tarayıcının Chrome ve Samsung Internet gibi rakiplerinin oldukça gerisinde olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda video reklamları engelleme özelliği kullanıcıları Edge'e geçmeye teşvik edebilir.

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Microsoft Edge video izlerken çıkan reklamları engelleyebilecek