iPhone 14 Pro daha doğru konum tespiti için çift frekanslı GPS desteği sunuyor

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Apple'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, daha doğru konum takibi için çift frekanslı GPS'i destekliyor. Aynı modül şirketin dayanıklılık, keşif ve macera için geliştirdiği yeni akıllı saati Apple Watch Ultra'da da mevcut.

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Şimdiye kadarki en dayanıklı ve en donanımlı Apple Watch ile iPhone 14 Pro modelleri hem eski L1 frekansında hem de yükseltilmiş L5'te çalışan GPS uydularından sinyal alabiliyor. L5 uyduları binalar ve ağaçlar gibi engelleri daha iyi aşabilen daha gelişmiş, daha güçlü bir sinyal iletiyor.

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Normal modellerde yok

L1 ve L5'in bir araya gelmesiyle, akıllı telefonlar Haritalar ve coğrafi konum kullanan diğer uygulamalarda konumu daha doğru bir şekilde tespit edebilecek. Bu arada yeni tanıtılan normal iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin çift frekanslı GPS'i desteklemediklerini belirtelim.

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iPhone 14 Pro modelleri çift frekanslı GPS desteği sunuyor