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    iPhone 14 Pro daha doğru konum tespiti için çift frekanslı GPS desteği sunuyor

    Apple'ın kısa süre önce resmiyet kazandırdığı iPhone 14 serisinin Pro modelleri çift frekanslı GPS desteği ile geliyor. Daha doğru konum tespitine olanak sağlayan modül Apple Watch Ultra'da da var.
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    iPhone 14 Pro modelleri çift frekanslı GPS desteği sunuyor
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    Apple'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, daha doğru konum takibi için çift frekanslı GPS'i destekliyor. Aynı modül şirketin dayanıklılık, keşif ve macera için geliştirdiği yeni akıllı saati Apple Watch Ultra'da da mevcut.

    Şimdiye kadarki en dayanıklı ve en donanımlı Apple Watch ile iPhone 14 Pro modelleri hem eski L1 frekansında hem de yükseltilmiş L5'te çalışan GPS uydularından sinyal alabiliyor. L5 uyduları binalar ve ağaçlar gibi engelleri daha iyi aşabilen daha gelişmiş, daha güçlü bir sinyal iletiyor.

    iPhone 14 Pro modelleri çift frekanslı GPS desteği sunuyor
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    Normal modellerde yok

    L1 ve L5'in bir araya gelmesiyle, akıllı telefonlar Haritalar ve coğrafi konum kullanan diğer uygulamalarda konumu daha doğru bir şekilde tespit edebilecek. Bu arada yeni tanıtılan normal iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin çift frekanslı GPS'i desteklemediklerini belirtelim.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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