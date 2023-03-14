Microsoft gözünü kararttı! Etik değerlere odaklanan yapay zeka ekibi kovuldu

Etik değerleri olmayan yapay zekaya doğru mu gidiyoruz?
Bu hamle, Microsoft'un tartışmalı yapay zeka araçlarını ana akımın kullanımına sunduğu bir dönemde, ürün tasarımı ve yapay zeka ilkelerinin iç içe geçmesini sağlama niyetini sorgulatıyor. Daha önceki haberlimizde belirttiğimiz gibi, Microsoft ChatGPT ve DALL-E 2 araçlarının arkasındaki girişim olan OpenAI ile ortaklığına milyarlarca dolar daha yatırım yapmıştı. Firmanın yapay zeka teknolojileri Bing arama motoru ile Edge web tarayıcısına entegre edilmişti. Bing’in Sohbet botu bazı agresif söylemleriyle de gündeme gelmişti.
Microsoft, Google ve Apple gibi şirketlerde yer alan “etik ve toplum” departmanları genellikle büyük teknoloji kuruluşlarını potansiyel toplumsal sonuçlara işaret ederek dizginlemeye çalışır. Microsoft ise belki de artık “Hayır” cevabını duymak istemiyordur. Zira Microsoft, Google'dan koparabileceği her yüzde 1'lik pazar payının yıllık 2 milyar dolar gelir getireceğini açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)