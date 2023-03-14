Microsoft gözünü kararttı! Etik değerlere odaklanan yapay zeka ekibi kovuldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zekayı ana iş gruplarına entegre etmeye çalışırken yaptığı bir işten çıkarma soru işaretlerine neden oldu. Yazılım devi, etik ve sorumlu yapay zeka inovasyonuna rehberlik etmeye adanmış bir ekibi tümüyle işte çıkardı. Platformer tarafından bildirildiği üzere bu işten çıkarma, yılın başında duyurulan 10.000 çalışanı etkileyen işten çıkarmaların bir parçası.

Etik değerleri olmayan yapay zekaya doğru mu gidiyoruz?

Bu hamle, Microsoft'un tartışmalı yapay zeka araçlarını ana akımın kullanımına sunduğu bir dönemde, ürün tasarımı ve yapay zeka ilkelerinin iç içe geçmesini sağlama niyetini sorgulatıyor. Daha önceki haberlimizde belirttiğimiz gibi, Microsoft ChatGPT ve DALL-E 2 araçlarının arkasındaki girişim olan OpenAI ile ortaklığına milyarlarca dolar daha yatırım yapmıştı. Firmanın yapay zeka teknolojileri Bing arama motoru ile Edge web tarayıcısına entegre edilmişti. Bing’in Sohbet botu bazı agresif söylemleriyle de gündeme gelmişti.

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Tam Boyutta Gör Microsoft, sorumlu yapay zeka için çalışan ekibi tasfiye etse de Sorumlu AI Ofisi ile bu alandaki boşluğu kapatabilir. Platformer'a konuşan çalışanlara göre işten çıkarılan ekip, OpenAI teknolojilerinin Microsoft'un ürünlerine eklenmesi haline yol açabileceği riskleri üzerinde çalışıyordu. Öte yandan işten çıkartılan ekibin halka sunulan ürünlerin yapay zeka tasarımında önemli katkıları bulunduğu belirtiliyor.

Microsoft, Google ve Apple gibi şirketlerde yer alan “etik ve toplum” departmanları genellikle büyük teknoloji kuruluşlarını potansiyel toplumsal sonuçlara işaret ederek dizginlemeye çalışır. Microsoft ise belki de artık “Hayır” cevabını duymak istemiyordur. Zira Microsoft, Google'dan koparabileceği her yüzde 1'lik pazar payının yıllık 2 milyar dolar gelir getireceğini açıklamıştı.

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