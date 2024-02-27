Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, OpenAI’ın ardından şimdi de Mistral ile ortaklık kurdu

    Microsoft’un yapay zeka yatırımları sürüyor. OpenAI’a yapılan milyarlarca dolarlık yatırımın ardından yazılım devi şimdi de Fransız yapay zeka girişimi olan Mistral ortaklık kurdu.
    Microsoft, OpenAI’ın ardından şimdi de Mistral ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2019 yılından bu yana ChatGPT, DALL E ve Sora yapay zekalarının geliştiricisi OpenAI’a yatırımlar yapıyor ve bu yatırımların miktarı 10 milyar doları aşmış durumda. Şimdi ise Microsoft, henüz 10 aylık Fransız bir yapay zeka girişimi olan ve yaklaşık 2,1 milyar dolar değere sahip Mistral ile çok yıllı yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

    Microsoft, Mistral ile ortaklık kurdu

    Mistral Large vs openai gpt-4 Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Mistral ile kurulan ortaklık kapsamında Microsoft, şirketten küçük bir hisse alacak. Anlaşma kapsamında Mistral'in açık ve ticari dil modelleri Microsoft'un Azure AI platformunda yer alacak. Bilindiği üzere OpenAI’ın teknolojileri de Azure AI platformunda yer alıyordu. Dolayısıyla Mistral, Azure üzerinde ticari bir dil modeli sunan ikinci şirket olacak. Aynı zamanca Microsoft, Mistral ile birlikte yeni modellerin geliştirilmesinde de birlikte çalışacak.

     

    Microsoft, OpenAI’ın ardından şimdi de Mistral ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Mistral, halihazırda Mistral Large adında yeni bir yapay zeka modeline sahip. Bu modelin OpenAI GPT-4 modeliyle yakından rekabet edebileceği söyleniyor. İlginç bir şekilde Mistral Large, firmanın önceki modellerinin aksine açık kaynak olmayacak. Microsoft ortaklığının ardından OpenAI’da “açık” olmayı bırakmıştı.

    Mistral Large, Mistral'in Avrupa'da barındırılan kendi altyapısında veya Azure AI Studio ile Azure Machine Learning aracılığıyla kullanılabilir durumda. Mistral ayrıca, Mistral AI'ın çeşitli modellerini temel alan yeni bir sesli sohbet robotu olan Le Chat'i de piyasaya sürüyor. Bununla birlikte ne Microsoft ne de Mistral yatırımın ayrıntılarını açıklamadı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/26/24083510/microsoft-mistral-partnership-deal-azure-ai https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-and-mistral-ai-announce-new-partnership-to-accelerate-ai-innovation-and-introduce-mistral-large-first-on-azure/ https://mistral.ai/news/mistral-large/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duası kabul olan insanların yorumları magnet internet 1.4 tsi motor kronik sorunlar 1000 lik motor mobese kırmızı ışık cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız