Microsoft, OpenAI’ın ardından şimdi de Mistral ile ortaklık kurdu

Teknoloji Editörü
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Microsoft, 2019 yılından bu yana ChatGPT, DALL E ve Sora yapay zekalarının geliştiricisi OpenAI’a yatırımlar yapıyor ve bu yatırımların miktarı 10 milyar doları aşmış durumda. Şimdi ise
Microsoft, henüz 10 aylık Fransız bir yapay zeka girişimi olan ve yaklaşık 2,1 milyar dolar değere sahip Mistral ile çok yıllı yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Microsoft, Mistral ile ortaklık kurdu
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Aktarılanlara göre Mistral ile kurulan ortaklık kapsamında Microsoft, şirketten
küçük bir hisse alacak. Anlaşma kapsamında Mistral'in açık ve ticari dil modelleri Microsoft'un Azure AI platformunda yer alacak. Bilindiği üzere OpenAI’ın teknolojileri de Azure AI platformunda yer alıyordu. Dolayısıyla Mistral, Azure üzerinde ticari bir dil modeli sunan ikinci şirket olacak. Aynı zamanca Microsoft, Mistral ile birlikte yeni modellerin geliştirilmesinde de birlikte çalışacak.
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Mistral, halihazırda
Mistral Large adında yeni bir yapay zeka modeline sahip. Bu modelin OpenAI GPT-4 modeliyle yakından rekabet edebileceği söyleniyor. İlginç bir şekilde Mistral Large, firmanın önceki modellerinin aksine açık kaynak olmayacak. Microsoft ortaklığının ardından OpenAI’da “açık” olmayı bırakmıştı.
Mistral Large, Mistral'in Avrupa'da barındırılan kendi altyapısında veya Azure AI Studio ile Azure Machine Learning aracılığıyla kullanılabilir durumda. Mistral ayrıca, Mistral AI'ın çeşitli modellerini temel alan yeni bir sesli sohbet robotu olan
Le Chat'i de piyasaya sürüyor. Bununla birlikte ne Microsoft ne de Mistral yatırımın ayrıntılarını açıklamadı.
Kaynakça
https://www.theverge.com/2024/2/26/24083510/microsoft-mistral-partnership-deal-azure-ai
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-and-mistral-ai-announce-new-partnership-to-accelerate-ai-innovation-and-introduce-mistral-large-first-on-azure/
https://mistral.ai/news/mistral-large/
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.