Tam Boyutta Gör Microsoft, 2019 yılından bu yana ChatGPT, DALL E ve Sora yapay zekalarının geliştiricisi OpenAI’a yatırımlar yapıyor ve bu yatırımların miktarı 10 milyar doları aşmış durumda. Şimdi ise Microsoft, henüz 10 aylık Fransız bir yapay zeka girişimi olan ve yaklaşık 2,1 milyar dolar değere sahip Mistral ile çok yıllı yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

Microsoft, Mistral ile ortaklık kurdu

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Mistral ile kurulan ortaklık kapsamında Microsoft, şirketten küçük bir hisse alacak. Anlaşma kapsamında Mistral'in açık ve ticari dil modelleri Microsoft'un Azure AI platformunda yer alacak. Bilindiği üzere OpenAI’ın teknolojileri de Azure AI platformunda yer alıyordu. Dolayısıyla Mistral, Azure üzerinde ticari bir dil modeli sunan ikinci şirket olacak. Aynı zamanca Microsoft, Mistral ile birlikte yeni modellerin geliştirilmesinde de birlikte çalışacak.

Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimine yatırım yaptı 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Mistral, halihazırda Mistral Large adında yeni bir yapay zeka modeline sahip. Bu modelin OpenAI GPT-4 modeliyle yakından rekabet edebileceği söyleniyor. İlginç bir şekilde Mistral Large, firmanın önceki modellerinin aksine açık kaynak olmayacak. Microsoft ortaklığının ardından OpenAI’da “açık” olmayı bırakmıştı.

Mistral Large, Mistral'in Avrupa'da barındırılan kendi altyapısında veya Azure AI Studio ile Azure Machine Learning aracılığıyla kullanılabilir durumda. Mistral ayrıca, Mistral AI'ın çeşitli modellerini temel alan yeni bir sesli sohbet robotu olan Le Chat'i de piyasaya sürüyor. Bununla birlikte ne Microsoft ne de Mistral yatırımın ayrıntılarını açıklamadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Microsoft, OpenAI’ın ardından şimdi de Mistral ile ortaklık kurdu