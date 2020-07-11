Amazon'un New World'ü yine ertelendi

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Amazon Game Studios tarafından geliştirilen New World'ün bu sene Mayıs ayında oyunculara sunulması bekleniyordu. Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi sebebiyle şirket, oyunun çıkış tarihini 25 Ağustos'a ertelemişti. Amazon Games Studios, son olarak yaptığı yeni bir açıklama ile oyunun çıkış tarihini bir kez daha ertleme kararı aldı.

New World ne zaman gelecek?

Amazon Games Studios, yaptığı açıklamada oyunu aceleye getirmek istemediklerini, oyuncuların deneyimlerini daha iyi olmasını sağlamaya çalıştıkları belirterek çıkış tarihini 2021 ilkbahar olarak revize ettiklerini duyurdu.

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Stüdyo Direktörü Rich Lawrence tarafından yapılan açıklamada; "Son birkaç ay içinde Alfa kitlemizden aldığımız geri bildirimleri incelediğimizde, oyuncuların oyunu sevdiğini ve oyun içinde daha fazlasını görmek istediklerini gördük. Özellikle, oyunun orta ve son kısımlarının deneyiminin bol olmasını sağlamak istiyoruz. Oyuncularımızın oyuna tamamen odaklanmalarını istiyoruz ve bunun da kaliteli, kalıcı bir oyun anlamına geldiğini biliyoruz. Bu da tüm bu iyileştirmeleri yapmamız için daha fazla zamana ihtiyacımız var demek. Sonuç olarak, lansman tarihimizi ve buna bağlı olarak nihai beta testimizi 2021 ilkbaharı olacak şekilde değiştireceğiz. Yaptığımız oyun hakkında tutkuluyuz ve daha geniş bir kitleyle paylaşmadan önce daha fazla özellik ve içerik eklemek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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New World'ü Steam'den ön sipariş ile alabilirsiniz. Oyunun, orjinal versiyonu 109 TL, Deluxe verisiyonu ise 139 TL ücrete sahip.

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