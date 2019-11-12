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    Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi

    Microsoft'un popüler uçuş simülasyonu Flight Simulator'un 2020 yılı sürümü alfa süreçlerini yavaş yavaş geçiyor. Bu kapsamda yayınlanan görüntüler, hayranları heyecanlandıracak cinsten.
    1 hf.
    3,8b
    1
    15
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi
    Microsoft’un uzun bir sürenin ardından yenilemeye karar verdiği uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator için yeni oyun içi görüntüler yayınlandı. Microsoft’a ait Bing Haritalar’dan alınan verilerin entegre edildiği oyun, bu sayede pilotlara gerçeğine yakın yeryüzü şekillerine deneyimleme fırsatı vadedecek.

    Ayrıca Bkz. "Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı"

    Bing Haritalar’dan alınan 2 petabaytlık veri sayesinde 2 milyondan fazla şehir ve 45 binden fazla havaalanını görme şansı edebileceğimiz oyun, aynı zamanda Microsoft’un bulut hizmeti Azure platformunu da kullanarak çok daha kapsamlı bina ve ormanlık alan gibi detayları haritalara ekleyecek.

    Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi

    Yeryüzü verilerinin direkt olarak Bing’den çekildiği oyunda kısa bir yükleme sonrası dünyanın istediğimiz yerine uçma şansı elde edebileceğiz. 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Microsoft Flight Simulator kapsamında yayınlanan en son görüntülere galeriden ulaşabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/microsoft-flight-simulator-is-looking-gorgeous/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MetalWave 1 hf. en beğenilen
    harbiden etkileyici bir görüntü var. keşke bu şekilde veri kullanılarak tır oyunu yapılsa
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    ShaNexxx 1 hf.
    Her zaman ki gibi galeri 404 veriyor, teşekkürler.
    Yanıtla +10
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    dr20mouse 1 hf. MetalWave
    Yalnız hep online veri çekecek internet altyapısı kötü olan loading ekranıyle veya yüklenmemiş görüntülerle başbaşa kalacak.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    İronBow34 4 gün
    Muazzam
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    Havya Makinesi 1 hf.
    Bu oyun, sektörde yeni bir klası başlatacak.
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    Dramosfer69 1 hf.
    Gelse de Xbox One X ile cayır cayır uçsak... Sabırsızlıkla bekleniyor..
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    Requizm 1 hf.
    Bu oyunun sistem gereksinimini merak ediyorum. Bir de modlanabilme imkanını.
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    nokta_28 1 hf. Requizm
    RTX ekran kartı ister sanırım.
    Çok güzel bir simülasyon olacak ama oynamak için iyi bir ekran kartına ihtiyacımız olur sanırım.
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    Gamermn 1 hf.
    Tir oyunlar çok seviliyor ama kalıteli bir firmanın el atması gerek
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    CoreXXX 1 hf.
    oha gerçek olmuş nerdeyse.
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    Galatas4ray 1 hf.
    Adamlar yapmış be
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    ShaNexxx 1 hf.
    Her zaman ki gibi galeri 404 veriyor, teşekkürler.
    Yanıtla +10
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    MetalWave 1 hf. en beğenilen
    harbiden etkileyici bir görüntü var. keşke bu şekilde veri kullanılarak tır oyunu yapılsa
    2 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr20mouse 1 hf. MetalWave
    Yalnız hep online veri çekecek internet altyapısı kötü olan loading ekranıyle veya yüklenmemiş görüntülerle başbaşa kalacak.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Dethagorf 1 hf. MetalWave
    Efsane olur.
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