Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi

Microsoft’un uzun bir sürenin ardından yenilemeye karar verdiği uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator için yeni oyun içi görüntüler yayınlandı. Microsoft’a ait Bing Haritalar’dan alınan verilerin entegre edildiği oyun, bu sayede pilotlara gerçeğine yakın yeryüzü şekillerine deneyimleme fırsatı vadedecek.

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Bing Haritalar’dan alınan 2 petabaytlık veri sayesinde 2 milyondan fazla şehir ve 45 binden fazla havaalanını görme şansı edebileceğimiz oyun, aynı zamanda Microsoft’un bulut hizmeti Azure platformunu da kullanarak çok daha kapsamlı bina ve ormanlık alan gibi detayları haritalara ekleyecek.

Yeryüzü verilerinin direkt olarak Bing’den çekildiği oyunda kısa bir yükleme sonrası dünyanın istediğimiz yerine uçma şansı elde edebileceğiz. 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Microsoft Flight Simulator kapsamında yayınlanan en son görüntülere galeriden ulaşabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/microsoft-flight-simulator-is-looking-gorgeous/