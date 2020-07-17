Facebook Messenger mobilde ekran paylaşma özelliği kazandı

Pandemi nedeniyle insanların daha fazla görüntülü görüşme uygulamalarına yönelmesi bu sınıfın ihtiyaca yönelik özellikler kazanmasını sağladı. Bunlardan en önemlisi ekranı grup içerisinde paylaşabilmek.

Mobilde ekran paylaşımı

Sohbet esnasında ekran mevcut uygulamaları kanala yansıtabilmek kullanıcılar açısından önem taşıyor. Pek çok sohbet uygulaması bu özelliği sunmaya başladı. Facebook Messenger da web ve masa üstü uygulamalarında bu özelliği sunuyordu.

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Bununla birlikte mobil tarafta da yoğun görüntülşü görüşmeler yapıldığı için şimdi yeni bir güncellemeyle Android ve iOS uygulamalarında da ekran paylaşımı imkanı sunulmaya başlandı. Firma görüşmelerin daha etkileşimli olacağını ifade ediyor.

Messenger Room web ve masa üstü uygulamalarda ise normalde 16 kişiyle sınırlı ekran paylaşımı yakın zamanda 50’ye yükselecek. Diğer taraftan Workplace Rooms platformuna da ekran paylaşımının sunulacağı ifade ediliyor.

Messenger Facebook, Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 85.2 MB

Messenger – Ücretsiz Kısa Mesaj ve Görüntülü Arama Facebook Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.engadget.com/facebook-messenger-screen-sharing-video-calls-145417328.html

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