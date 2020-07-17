Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Messenger mobilde ekran paylaşma özelliği kazandı

    Facebook Messenger görüşmelerinde ekran paylaşımı yapabilmek için masa üstüne geçme derdi ortadan kalkıyor. Yeni güncelleme ile mobilde de ekran paylaşımı başlıyor.
    2 sa.
    424
    21
    1
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook Messenger mobilde ekran paylaşma özelliği kazandı

    Pandemi nedeniyle insanların daha fazla görüntülü görüşme uygulamalarına yönelmesi bu sınıfın ihtiyaca yönelik özellikler kazanmasını sağladı. Bunlardan en önemlisi ekranı grup içerisinde paylaşabilmek.

    Mobilde ekran paylaşımı

    Sohbet esnasında ekran mevcut uygulamaları kanala yansıtabilmek kullanıcılar açısından önem taşıyor. Pek çok sohbet uygulaması bu özelliği sunmaya başladı. Facebook Messenger da web ve masa üstü uygulamalarında bu özelliği sunuyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım

    Ayrıca Bkz. "LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek"

    Bununla birlikte mobil tarafta da yoğun görüntülşü görüşmeler yapıldığı için şimdi yeni bir güncellemeyle Android ve iOS uygulamalarında da ekran paylaşımı imkanı sunulmaya başlandı. Firma görüşmelerin daha etkileşimli olacağını ifade ediyor.

    Messenger Room web ve masa üstü uygulamalarda ise normalde 16 kişiyle sınırlı ekran paylaşımı yakın zamanda 50’ye yükselecek. Diğer taraftan Workplace Rooms platformuna da ekran paylaşımının sunulacağı ifade ediliyor.

    Messenger Messenger Messenger Messenger Facebook, Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 85.2 MB

    Messenger – Ücretsiz Kısa Mesaj ve Görüntülü Arama Messenger – Ücretsiz Kısa Mesaj ve Görüntülü Arama Messenger – Ücretsiz Kısa Mesaj ve Görüntülü Arama Messenger – Ücretsiz Kısa Mesaj ve Görüntülü Arama Facebook Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.engadget.com/facebook-messenger-screen-sharing-video-calls-145417328.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Huan8 1 sa.
    Facebook messenger gereksiz bir uygulama. Telefona yüklemedim bile. Facebook bile git gide gereksizleşti.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimine son veriyor 1 sa. Cat S62 Pro yeni bir termal kamera ile geliyor 1 sa. Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda 2 sa. Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook Messenger mobilde ekran paylaşma özelliği kazandı Sonraki Nissan Magnite, markanın en kompakt SUV modeli olmaya geldi 3 sa. Microsoft Flight Simulator tam 10 DVD ile geliyor 4 sa. Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak 4 sa. Yapay zekalı dil öğrenme uygulaması: Donut Language 5 sa. Samsung S20 Lite modelinin özellikleri sızdırıldı 7 sa. Tam bir görsel şölen! Ghost of Tsushima - Video İnceleme 15 sa. Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var 16 sa. Güneş'in bugüne kadarki en yakın fotoğrafı çekildi: İşte müthiş görsel 17 sa. Türk bilim insanının ortağı olduğu ilaç şirketi, Kovid-19 aşısı için Çin’de denemelere başlıyor 17 sa. Giriş seviyesine Honor Tab 6 ve Tab X6 tablet modelleri 18 sa. xMEMS dünyanın ilk MEMS hoparlörünü duyurdu 18 sa. ABD hükümeti, Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi 19 sa. Skoda Kamiq Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 19 sa. Intel 2 Eylül’de önemli bir şey paylaşacak 20 sa. Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir 20 sa. Microsoft’un su altı veri merkezleri gelişmeye devam ediyor 21 sa. VMware yeniden bağımsız şirket oluyor 21 sa. Samsung bütçe dostu Galaxy M01s'i duyurdu 22 sa. Avrupa; uygulama mağazalarına yeni kurallar getiriyor 22 sa. Rekabet Kurumu, tüm e-ticaret pazaryerlerine inceleme başlattı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız