Microsoft, iOS cihazlar için birleşik bir Office uygulaması planlıyor

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Microsoft Office şu anda iOS aygıtlarda gereksinimlerinize bağlı olarak bağımsız uygulamalar şeklinde kullanılabiliyor. Buna paralel olarak bazen temel özellikler için uygulamaların tamamını indirmeniz gerekebilir ancak yakında bu daha da pratik bir hale gelecek.

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Uygulamalar tek bir çatıda birleşecek

ZDNet sitesinde yayınlanan yeni bir rapora göre Microsoft, iOS cihazlar için bir tür birleşik Office Mobile uygulaması geliştirecek. Bu ise farklı Office uygulamalarını ayrı ayrı indirerek yapabileceğiniz işlemlerin tek uygulamada olacağı anlamına geliyor. Ayrıca sadece temel ihtiyaçları kullanacağınız için, diğer Office uygulamalarını tek tek indirmenize gerek kalmayacak ve bu da depolama alanından tasarruf etmenizi sağlayacak.

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Raporda uygulamanın açıklamasının ise şu şekilde olacağı belirtilmiş: "Dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize, görüntülemenize ve paylaşmanıza izin veren güvenilir Microsoft Office uygulamaları artık tek bir uygulama olarak indirilebiliyor. Office Mobile, hareket halindeyken rahat bir ofis deneyimi sunmak için eksiksiz Word, PowerPoint ve Excel uygulamalarını içerir." Yeni uygulamanın ne zaman yayınlanacağı konusunda ise henüz bir tarih verilmiş değil.

https://www.zdnet.com/article/microsofts-unified-office-mobile-app-what-it-is-and-why-it-matters/