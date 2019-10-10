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    Microsoft, iOS cihazlar için birleşik bir Office uygulaması planlıyor

    Yazılım devi Microsoft, iOS cihazlar için yeni bir birleşik Office uygulaması tasarlıyor. Sadece temel özellikleri barındıracak bu sürüm, uygulama karmaşasını da sonlandıracak.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, iOS cihazlar için birleşik bir Office uygulaması planlıyor
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    Microsoft Office şu anda iOS aygıtlarda gereksinimlerinize bağlı olarak bağımsız uygulamalar şeklinde kullanılabiliyor. Buna paralel olarak bazen temel özellikler için uygulamaların tamamını indirmeniz gerekebilir ancak yakında bu daha da pratik bir hale gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi"

    Uygulamalar tek bir çatıda birleşecek

    ZDNet sitesinde yayınlanan yeni bir rapora göre Microsoft, iOS cihazlar için bir tür birleşik Office Mobile uygulaması geliştirecek. Bu ise farklı Office uygulamalarını ayrı ayrı indirerek yapabileceğiniz işlemlerin tek uygulamada olacağı anlamına geliyor. Ayrıca sadece temel ihtiyaçları kullanacağınız için, diğer Office uygulamalarını tek tek indirmenize gerek kalmayacak ve bu da depolama alanından tasarruf etmenizi sağlayacak.

    Microsoft, iOS cihazlar için birleşik bir Office uygulaması planlıyor
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    Raporda uygulamanın açıklamasının ise şu şekilde olacağı belirtilmiş: "Dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize, görüntülemenize ve paylaşmanıza izin veren güvenilir Microsoft Office uygulamaları artık tek bir uygulama olarak indirilebiliyor. Office Mobile, hareket halindeyken rahat bir ofis deneyimi sunmak için eksiksiz Word, PowerPoint ve Excel uygulamalarını içerir." Yeni uygulamanın ne zaman yayınlanacağı konusunda ise henüz bir tarih verilmiş değil.



    https://www.zdnet.com/article/microsofts-unified-office-mobile-app-what-it-is-and-why-it-matters/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 17 sa.
    Hepsini tek bir pakette toplamak gerçekten çok iyi olur. Rakipleri mevcut.
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    maximus01982 19 sa.
    Hele şükür. Her biri 250 MB 3-4 uygulama yükletmek saçmalıktı zaten.
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