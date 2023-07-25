Yapay zeka tarafından oluşturulan inceleme özetleri artık Microsoft Store'da

Tam Boyutta Gör Microsoft, özellikle OpenAI’a yaptığı devasa yatırımın ardından yapay zeka teknolojilerini neredeyse her hizmetine eklemeye başladı. Bu atılımlardan birisi de Microsoft Store özelinde gerçekleşiyor. Microsoft daha önce verdiği sözü tutarak uygulama mağazasındaki yorum ve incelemelerin bir özetini yapay zekaya oluşturtmaya başladı.

Microsoft Store'a yapay zeka özetleri geldi

Tam Boyutta Gör Bu özellik şimdilik Windows Insider kullanıcılarına yönelik sunulsa da önümüzdeki dönemlerde tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesi bekleniyor. Microsoft, yapay zeka uygulama özetleri ile kullanıcıların onlarca veya hatta yüzlerce yorum ve inceleme arasında kaybolmasının önüne geçmek istiyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan bir inceleme yazısı, uygulamanın güçlü ve zayıf yönlerine hızlı bir bakış atmanızı ve kullanıcıların özellikle beğendiği özelliklerin bir listesini gösteriyor.

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Microsoft Store baş mimarı Rudy Huyn'a göre, yapay zeka destekli özetleme özelliği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Windows Insider'lara sunuluyor. Bu özellik sadece Dev ya da Canary kanallarında değil, tüm kanallarda kullanılabilir durumda. Ne yazık ki, diğer ülkelerde ve dillerde kullanılabilirliği hakkında bilgi yok ancak önümüzdeki dönemlerde bu hizmetin kapsam alanının genişlemesi bekleniyor. Microsoft’un bu attığı adım eğer verimli olursa kullanıcı yorumlarının önemli olduğu web sitelerinin de benzer çözümlere yöneldiğini görebiliriz. Bununla birlikte yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin manipüle edilme riski taşıdığını da belirtmek gerekiyor.

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Yapay zeka tarafından inceleme özetleri artık Microsoft Store'da