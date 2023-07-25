Yapay zeka tarafından oluşturulan inceleme özetleri artık Microsoft Store'da

Microsoft Store'a yapay zeka özetleri geldi
Microsoft Store baş mimarı Rudy Huyn'a göre, yapay zeka destekli özetleme özelliği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Windows Insider'lara sunuluyor. Bu özellik sadece Dev ya da Canary kanallarında değil, tüm kanallarda kullanılabilir durumda. Ne yazık ki, diğer ülkelerde ve dillerde kullanılabilirliği hakkında bilgi yok ancak önümüzdeki dönemlerde bu hizmetin kapsam alanının genişlemesi bekleniyor. Microsoft’un bu attığı adım eğer verimli olursa kullanıcı yorumlarının önemli olduğu web sitelerinin de benzer çözümlere yöneldiğini görebiliriz. Bununla birlikte yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin manipüle edilme riski taşıdığını da belirtmek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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