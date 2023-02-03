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    Anlık Bildirim

    Microsoft, kullanıcıları agresif bir şekilde Windows 11'e geçmeye zorluyor

    Microsoft, Windows 10'dan 11'e yükseltmeyi daha agresif bir şekilde zorlamaya başladı. Yazılım devi bu kez kullanıcıların karşısına yeni bir tam ekran bildirim ile çıktı.
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    Microsoft kullanıcıları Windows 11'e geçmeye zorluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını işletim sisteminin daha yeni sürümüne yükseltmeye zorlama kampanyasını oldukça aktif şekilde sürdürüyor. Şirket bu kez Windows 11'e ücretsiz olarak yükseltmeyi teklif eden bir tam ekran bildirim göstermeye başladı.

    Ancak bu kez şirketin agresif çağrıları kullanıcılardan eleştiri aldı. Özellikle yükseltme teklifini reddetme sürecinin aşırı karmaşık olduğundan şikeyet ediliyor. Öyle ki söz konusu bildirim ekranını kapatmak isterken yanlışlıkla Windows 11'e geçmeyi kabul edebilirsiniz.

    Microsoft kullanıcıları Windows 11'e geçmeye zorluyor Tam Boyutta Gör

    Windows 10'da kal tuşu geri planda

    Yazılım devinin Windows 10 kullanıcılarına sunduğu yükseltme teklifinde anında ve planlı olmak üzere iki kurulum seçeneği mevcut. Yükseltmeyi reddetme seçeneği de var ancak bu kısım ekranın altında küçük bir şekilde kendine yer buluyor. Yani gözden kaçacak şekilde arka plana atılmış.

    Windows 11'e yükseltme yapmadan tam ekran bildirimi kapatmak için dört adımdan geçmek gerekiyor. Ancak bu şekilde tam ekran bildirimden kurtulabiliyorsunuz. Microsoft temsilcileri ise güncelleme sürecinin kullanıcılara en son özellikleri ve güvenlik iyileştirmelerini sağlamak için gerekli olduğunu söyleyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyor.

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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