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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, McAfee gibi firmalar fidye saldırılarına karşı birleşiyor

    Fidye Yazılımı Görev Gücü – RTF adıyla kurulan yeni girişim fidye saldırılarına maruz kalan mağdurlar için standart bir mücadele prosedürü oluşturmayı hedefliyor.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft, McAfee gibi firmalar fidye saldırılarına karşı birleşiyor
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    Son dönemde teknoloji dünyasına en ağır hasarı fidye yazılımları vermeye başladı. Geleneksel yöntemlerin aksine fidye saldırısında önemli veriler ele geçirildiği için kurbanlar fidye vermeye daha kolay razı oluyor. Bu nedenle fidye saldırılarında adeta patlama yaşandı.

    Teknoloji devleri birleşiyor

    Fidye yazılımlarında genel bir standart yok ve mağdurlar farklı güvenlik uzmanlarından yardım almaya çalışıyor. Uzmanlar da kendi çaplarında bazı yöntemler geliştirerek şifreleri çözmeye çalışıyor.

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    Özellikle dev kurum ve kuruluşların fidye yazılımına maruz kalarak çok hassas fonksiyonlarının durma noktasına gelmesi hayatı da olumsuz etkiliyor. Pandemi döneminin de etkisiyle mücadele gücü biraz düşmüş durumda.

    Microsoft, McAfee gibi 17 teknoloji firması bir araya gelerek Fidye Yazılımı Görev Gücü – RTF adında bir girişim başlatma kararı aldı. Girişim fidye yazılımına karşı hedefleri ve çözüm yollarını belirleyerek bir standart oluşturmayı hedefliyor.

    Yeni yıl ile birlikte RTF girişiminin resmi web sitesi faaliyete geçecek ve girişimin yapısı hakkında teknik detaylar verilecek. Fidye yazılımlarına karşı ilk mücadele standartları ise bahar aylarında açıklanacak.



    https://www.engadget.com/ransomware-task-force-microsoft-mcafee-175835838.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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