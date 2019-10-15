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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Office 2010 desteğini sonlandıracağı konusunda uyarılara başladı

    Yazılım devi Microsoft, yaklaşık bir yıl sonra emekliye ayrılacak olan Office 2010 konusunda kullanıcılara uyarı göndererek Office 365'e geçmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Office 2010 desteğini sonlandıracağı konusunda uyarılara başladı
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    Microsoft, kullanıcılarını Office 2010 desteğinin sona ereceği konusunda uyarmaya başladı. Müşterilere sürekli destek ve verimlilik paketi ve yeni özelliklerden yararlanmaları için en kısa zamanda Office 365'e yükseltme yapmalarını öneriliyor.

    2020 yılı Microsoft için zor geçecek

    Microsoft'un açıklamalarına göre, Office 2010'un 13 Ekim 2020'de genişletilmiş desteğin sonuna ulaşacağı ve bu nedenle müşterilerin daha yeni bir sürüme geçmeleri için yaklaşık 12 ay süreleri olduğu belirtiliyor. Microsoft 365 Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro, Office 365 ProPlus'ın, ekstra bir ücret ödemeden verimlilik paketine eklenen yeni özellikler nedeniyle, Microsoft Office 2010 kullanan herkes için doğru seçim olduğunu söyledi.

    Microsoft, Office 2010 desteğini sonlandıracağı konusunda uyarılara başladı
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    Spataro'nun şirketin blog sayfasında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: "Bugün size mesajım: Günümüzün zorlukları için inşa edilmiş bir ürün olan Office 365 ProPlus'a geçin. Yaratıcılık ve yenilikçiliği geliştirmek için AI ve makine öğrenmesi, uygulamalar arasında gerçek zamanlı işbirliği ve ekip çalışmasının merkezi olarak Microsoft Teams. Verilerinizi korumak için yerleşik, bulut destekli güvenlik sayesinde Office 365 ProPlus, işinizin yalnızca üretken değil, aynı zamanda güvenli olacağını da bilmenin getirdiği rahatlığı sağlar."

    Eski ürünleri sonlandırmak Microsoft için oldukça zor, çünkü süreç kullanıcıları daha yeni sürümlere geçmeye ikna etmek üzerine kurulu. 2020 yılı Microsoft açısından oldukça zorlu geçecek diyebiliriz, zira şu anda dünyanın en çok kullanılan ikinci masaüstü işletim sistemi olan Windows 7 desteği de sonlandırılacak.



    https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2019/10/14/support-office-2010-ending-current-office-365-proplus/ Yorum Yaz
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    Amd64x2 35 dk.
    libre office bunu beğendi
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    smart1978 2 sa.
    Windows 7 de ilk ciktiginda insanlar demedikleri kalmamisti... Bir benzeri de XP icin de olmustu :) ... Peki ne oldu ikisi de klasik oldu efsane oldu populer oldu kendi zamanlarinin cok sonralarina ...
    Simi de Windows 10 icin olacak :)
    Office Microsoft un gelir elde ettigi en buyuk pasta payina sahiptir .
    Eski ofis demek biraz da eski donanimli bilgisayarlar da denilebilir :) . Donanimlarini ve isletim sistemlerini terfi ettirenler pekala Ofis 2010 larini da daha sorunsuz terfi ettireceklerdir :) .
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