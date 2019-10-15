Microsoft, Office 2010 desteğini sonlandıracağı konusunda uyarılara başladı

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Microsoft, kullanıcılarını Office 2010 desteğinin sona ereceği konusunda uyarmaya başladı. Müşterilere sürekli destek ve verimlilik paketi ve yeni özelliklerden yararlanmaları için en kısa zamanda Office 365'e yükseltme yapmalarını öneriliyor.

2020 yılı Microsoft için zor geçecek

Microsoft'un açıklamalarına göre, Office 2010'un 13 Ekim 2020'de genişletilmiş desteğin sonuna ulaşacağı ve bu nedenle müşterilerin daha yeni bir sürüme geçmeleri için yaklaşık 12 ay süreleri olduğu belirtiliyor. Microsoft 365 Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro, Office 365 ProPlus'ın, ekstra bir ücret ödemeden verimlilik paketine eklenen yeni özellikler nedeniyle, Microsoft Office 2010 kullanan herkes için doğru seçim olduğunu söyledi.

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Spataro'nun şirketin blog sayfasında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: "Bugün size mesajım: Günümüzün zorlukları için inşa edilmiş bir ürün olan Office 365 ProPlus'a geçin. Yaratıcılık ve yenilikçiliği geliştirmek için AI ve makine öğrenmesi, uygulamalar arasında gerçek zamanlı işbirliği ve ekip çalışmasının merkezi olarak Microsoft Teams. Verilerinizi korumak için yerleşik, bulut destekli güvenlik sayesinde Office 365 ProPlus, işinizin yalnızca üretken değil, aynı zamanda güvenli olacağını da bilmenin getirdiği rahatlığı sağlar."

Eski ürünleri sonlandırmak Microsoft için oldukça zor, çünkü süreç kullanıcıları daha yeni sürümlere geçmeye ikna etmek üzerine kurulu. 2020 yılı Microsoft açısından oldukça zorlu geçecek diyebiliriz, zira şu anda dünyanın en çok kullanılan ikinci masaüstü işletim sistemi olan Windows 7 desteği de sonlandırılacak.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2019/10/14/support-office-2010-ending-current-office-365-proplus/