Microsoft Office 365 platformuna önemli yenilikler geldi

Microsoft’un yıllarca klasik olarak sunduğu Office yazılımlarını bulut altyapısına taşıması ve sonrasında eklediği ortak çalışma bileşenleri ile Office 365 platformu ortaya çıkmıştı. Microsoft’un önemli bir gelir kaynağı haline gelen Office 365 platformu bu hafta önemli yenilikler kazandı.

Verimlilik daha da artacak

Yeniliklerden ilki iPhone cihazları için Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarını tek bir çatı altında toplayan Microsoft Office uygulaması oldu. Uygulama ayrıca OneNote ve Lens tarama sayfalarını da tek tıklama ile açmanızı sağlıyor. Testflight üzerinde test sürecinde olan Microsoft Office uygulaması gelecek yıl yaygın kullanıma sunulacak.

Büyük işletmelere kendi içerisinde bir sosyal ağ kurmasını sağlayan Microsoft Yammer artık Teams, SharePoint ve Outlook ile daha iyi bir şekilde entegre oluyor. Ayrıca canlı yayınlar ve video paylaşımları da mümkün hale geliyor.

Ayrıca Bkz. "108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Outlook içerisinde randevu yönetim bileşeni olan MyAnalytics yeni güncelleme ile randevu ve takvim takip oturumlarını daha da geliştiriyor. Ayrıca epostaların gönderimi alıcının ofise gelişine kadar ertelenebiliyor.

Microsoft Excel tarafında ise doğal dil girdilerini algılayabilme güncellemesi var. Kullanıcılar artık bir formül yazmak yerine veriler ile ilgili sorular sorabilecekler. Yine betik dillerini destekleyen Excel’de artık kayıt yaparak betik hazırlayabilme özelliği de yıl sonunda gelecek.

Cortana ise günün hatırlatıcılarını, randevularını ve ilgili dokümanlarını bir araya getirdiği günlük brifing özelliğine Aralık ayında kavuşacak. Son olarak Office uygulamalarında kullanıcıların ortak çalışma akışları oluşturabildiği Fluid Framework ve işletmelerin ağından topladığı verilerle havuz oluşturan Project Cortex de gelecek yıl kullanıma sunulacak.

https://appleinsider.com/articles/19/11/04/microsoft-unveils-slew-of-updates-coming-to-office-365-apps