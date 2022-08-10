Microsoft OneDrive'ın tasarımı nihayet yenileniyor

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Microsoft'un bulut hizmeti OneDrive, 15. yıl dönümünü kutlarken yenilenmiş tasarımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha modern ve sezgisel bir dizayna geçen OneDrive, kullanıcılarına yapmak istediği işleri hem kategoriler halinde sunuyor hem de hızlı erişim seçenekleriyle daha hızlı bir kullanımı beraberinde getiriyor.

OneDrive artık çok daha işlevsel

Yenilenmiş OneDrive'a girdiğinizde artık sizleri Dosyalarım sekmesinin olduğu ekran yerine OneDrive Home karşılıyor. Çevrimiçi Office 365'te olduğu gibi sol tarafta hızlı erişim sekmeleri ve dosyalarınızın bir kısmını bu ekranda görecek ve düzenleyebileceksiniz. Öte yandan OneDrive Home ekranındayken dosyalarınızı türlerine göre Word, Excel, PDF ve PowerPoint şeklinde filtrelemek mümkün olacak.

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Ayrıca, yine bu ekranda birisinin size yorum bıraktığını, sizi etiketlediğini ya da sizinle bir dosya paylaştığını gösteren Etkinlik sütunu yer almakta. OneDrive ana sayfasının sol tarafındaki bölümde ise Windows'da olduğu gibi hızlı erişim kısmı bulunuyor.

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Tüm bu yeniliklerle beraber OneDrive mobil uygulamasına da Instagram'dan bildiğimiz Hikayeler özelliği geliyor. Bu özellik şimdilik sadece Avustralya'da erişilebilir durumda fakat yılın sonlarında diğer bölgelerde de kullanıma açılacak. Öte yandan OneDrive'a gelen diğer yenilikler şimdilik kullanıma sunulmuş değil. Microsoft net bir tarih vermek yerine "önümüzdeki aylarda" yeni OneDrive'ı kullanıma sunacağını açıkladı.

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