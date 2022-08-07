Microsoft, Windows 11'deki kapat menüsünün tasarımını değiştiriyor

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Windows 11 geçen yıl piyasaya sürüldü, ancak hala hatalar ve aksaklıklarla dolu. Ancak buna rağmen Microsoft, işletim sistemine yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri eklemeye devam ediyor.

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Windows'u Kapat menüsü sadeleştirildi

Yazılım devi şimdi de Windows 11'deki kapatma ve yeniden başlatma penceresini yeniden tasarlamayı planlıyorlar, Alt + F4 tuşlarına basınca görünen pencereden bahsediyoruz. Yeni tasarımın bir parçası olarak, Windows logosunun ve PC simgesinin kaldırılması ve ayrıca pencerenin genel görünümünün basitleştirilmesi planlanıyor.

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Bu arada, söz konusu kapat menünün tasarımı Windows 10'da şu şekilde görünüyor:

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Bu varyant, Windows 11 Build 25174'te kullanıldu. Gelecekte, düğmelerin ve açılır menülerin, yeni işletim sisteminin modern tasarım diline daha iyi uyacak şekilde yeniden tasarlanması bekleniyor. Windows 11'deki yeni kapat menüsünün Windows 10'a uyarlanıp uyarlanmayacağı ise şimdilik belli değil.

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Windows 11'deki kapat menüsünün tasarımı değişiyor