Xbox Game Pass abone sayısı 10 milyona ulaştı

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Microsoft'un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız mali çeyrekle ilgili bugün bazı rakamlar paylaşan yazılım devi, Xbox Game Pass'in toplam abone sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu.

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Xbox Game Pass ilk olarak 2017 yılında oyunculara açılmıştı. İlk aşamada yalnızca Xbox One konsollarına özeldi ancak servis geçtiğimiz yıl PC için de çıkış yaptı. Game Pass'in her iki platformda da büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

Game Pass fiyatına göre oldukça zengin bir kütüphaneye sahip. Özellikle de konsol tarafında yüksek kalitede birçok önemli oyun var. Örneğin bu ay Red Dead Redemption 2 de eklenecek. PC tarafında ise yarı fiyatı olmasına rağmen — konsol kadar olmasa da — yine zengin bir kütüphane yer alıyor

Xbox Game Pass'in ülkemizdeki fiyatı konsol için 30 TL, PC içinse 15 TL. Ayrıca yeni aboneler için ilk ay 5,90 TL'lik tanıtım fiyatı uygulanıyor.

Oyun kütüphanesine buradan göz atabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2020/4/29/21242004/xbox-game-pass-10-million-subscribers-microsoft-q3-2020-earnings

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