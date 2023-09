Microsoft yeni Surface Laptop Go 3 ve Surface Go 4’ü duyurdu: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Microsoft bugün düzenlediği etkinliğinde Surface Laptop Go serisinin yeni üçüncü nesil modelini ve uygun fiyatlı 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar serisinin en son versiyonu olan Surface Go 4'ü tanıttı. Microsoft, beklendiği gibi her iki modelde de önemli donanım yenilemelerine gitti. İşte Surface Laptop Go 3 ve Surface Go 4 detayları:

Surface Laptop Go 3

Yeni Surface Laptop Go 3, popüler ana Surface tablet serisinin daha küçük ve daha az performanslı bir versiyonu olan dizüstü olmayan Surface Go ile karıştırılmamalı. 12,4 inçlik Surface Laptop Go 3, bir güç merkezi aramayan ancak Surface tarzını sevenler için şirketin sunduğu en ucuz ve hafif dizüstü bilgisayarı konumunda.

Tam Boyutta Gör Surface Laptop Go 3, önceki Surface Laptop Go 2'ye benziyor ancak bazı yeni dahili yükseltmelere sahip. Önceki modellerde Intel'in 11. Nesil çipleri kullanılıyordu; şimdi ise dizüstü bilgisayarı "yüzde 88 daha hızlı" hale getirmeye yardımcı olan 12. Nesil Intel Core i5 yongalarla birlikte geliyor. Laptop Go 3, 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile yapılandırılabiliyor. Temel modelde ise 8 GB RAM bulunuyor.

Bahsedilen performans artışlarının yanı sıra, yeni Surface Laptop Go 3 önceki modelle büyük ölçüde aynı kalıyor. Hem önceki model hem de 2020'de piyasaya sürülen ilk modelle benzer bir 3:2 en boy oranlı PixelSense dokunmatik ekrana sahip. Ekran hala 1536 x 1024 gibi yetersiz bir çözünürlüğe sahip. Yeni model dört renkte (platin, adaçayı, kumtaşı ve buz mavisi) geliyor ve ağırlığı 1.13 kg. Bağlantı noktasında da yenilik yok: bir USB-A bağlantı noktası, bir USB-C, solda bir kulaklık girişi ve sağ tarafta tescilli Surface Connect bağlantı noktası.

Öte yandan yeni Laptop Go 3'te bir parmak izi tarayıcısı mevcut. Ek özellikler arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve 512 GB'a kadar depolama alanı takabileceğiniz çıkarılabilir SSD modülleri yer alıyor. Dizüstü bilgisayarda "stüdyo mikrofonlu" 720p web kamerası ve Dolby Audio destekli Omnisonic hoparlörler bulunuyor.

Surface Laptop Go 3 fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni Surface Laptop Go 3, 3 Ekim tarihinden itibaren piyasaya sürülecek. Microsoft, 15 saate kadar pil ömrü vurgusunun üstünde dururken cihazın başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı.

Surface Go 4

Tam Boyutta Gör Microsoft, uygun fiyatlı 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar serisinin en son versiyonu olan Surface Go 4'ü bugün düzenlediği Surface cihaz lansman etkinliğinde duyurdu. Yeni Go 4, selefine göre bazı küçük performans yükseltmeleri içeriyor ancak bu model tüketicileri hedeflemiyor. Microsoft, Surface Go 4’ü kurumsal taraf için konumlandırdı.

Surface Go 4 önceki Surface Go 3'te bulunan iki çekirdekli Intel Pentium işlemcinin yerine artık yeni, biraz daha güçlü dört çekirdekli Intel N200 işlemcisine sahip. Microsoft ayrıca önceki modellerde mevcut olan 4GB RAM konfigürasyonundan da vazgeçti, bu da Surface Go 4'ün artık yalnızca 8GB LPDDR5 bellekle sunulacağı anlamına geliyor. Surface Go serisi öncelikle iş ve eğitim pazarını hedeflese de 4GB çok yetersiz bir bellek miktarıydı. Depolama ise 64GB'dan başlıyor, 128GB ve 256GB için ek seçenekler de mevcut.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında dış tasarım büyük ölçüde değişmeden kalıyor. Surface Go 4, Go 3 ile aynı USB-C bağlantı noktasını, 3,5 mm kulaklık jakını ve microSD kart okuyucusunu sunuyor ve hala iki 1080p kamera ve 10,5 inç 1920 x 1280 ekrana sahip. Bununla birlikte, Surface Go 4'ün pil, destek ayağı, anakart ve ekran gibi bazı bileşenleri artık daha kolay onarılabilir veya değiştirilebilir olacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu arada pil ömrü 12,5 saat olarak açıklandı.

Surface Go 4 fiyatı ve çıkış tarihi

Açıkçası Surface Go 4, sundukları ve vaat ettikleriyle fena bir yükseltme sayılmaz ancak önceki modeldeki ana eksiklikler pek giderilmemiş gibi görünüyor. Genel tasarım ve yapı değişmemiş, oysa önceki modelde bu alanın kalitesiz olduğu belirtilmişti. Donanım tarafı ise istenilen fiyatı karşılamıyor. Fiyat demişken Surface Go 4, 579 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak ve 3 Ekim tarihinde satışa çıkacak. Dediğimiz gibi, cihaz sadece kurumsal taraf için olacak.

