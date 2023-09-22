Microsoft yeni Surface Laptop Go 3 ve Surface Go 4’ü duyurdu: İşte yenilikler

- Surface Laptop Go 3
- Surface Laptop Go 3 fiyatı ve çıkış tarihi
- Surface Go 4
- Surface Go 4 fiyatı ve çıkış tarihi
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Surface Laptop Go 3
Yeni Surface Laptop Go 3, popüler ana Surface tablet serisinin daha küçük ve daha az performanslı bir versiyonu olan dizüstü olmayan Surface Go ile karıştırılmamalı. 12,4 inçlik Surface Laptop Go 3, bir güç merkezi aramayan ancak Surface tarzını sevenler için şirketin sunduğu en ucuz ve hafif dizüstü bilgisayarı konumunda.
Bahsedilen performans artışlarının yanı sıra, yeni Surface Laptop Go 3 önceki modelle büyük ölçüde aynı kalıyor. Hem önceki model hem de 2020'de piyasaya sürülen ilk modelle benzer bir 3:2 en boy oranlı PixelSense dokunmatik ekrana sahip. Ekran hala 1536 x 1024 gibi yetersiz bir çözünürlüğe sahip. Yeni model dört renkte (platin, adaçayı, kumtaşı ve buz mavisi) geliyor ve ağırlığı 1.13 kg. Bağlantı noktasında da yenilik yok: bir USB-A bağlantı noktası, bir USB-C, solda bir kulaklık girişi ve sağ tarafta tescilli Surface Connect bağlantı noktası.
Öte yandan yeni Laptop Go 3'te bir parmak izi tarayıcısı mevcut. Ek özellikler arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve 512 GB'a kadar depolama alanı takabileceğiniz çıkarılabilir SSD modülleri yer alıyor. Dizüstü bilgisayarda "stüdyo mikrofonlu" 720p web kamerası ve Dolby Audio destekli Omnisonic hoparlörler bulunuyor.
Surface Laptop Go 3 fiyatı ve çıkış tarihi
Yeni Surface Laptop Go 3, 3 Ekim tarihinden itibaren piyasaya sürülecek. Microsoft, 15 saate kadar pil ömrü vurgusunun üstünde dururken cihazın başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı.
Surface Go 4
Surface Go 4 önceki Surface Go 3'te bulunan iki çekirdekli Intel Pentium işlemcinin yerine artık yeni, biraz daha güçlü dört çekirdekli Intel N200 işlemcisine sahip. Microsoft ayrıca önceki modellerde mevcut olan 4GB RAM konfigürasyonundan da vazgeçti, bu da Surface Go 4'ün artık yalnızca 8GB LPDDR5 bellekle sunulacağı anlamına geliyor. Surface Go serisi öncelikle iş ve eğitim pazarını hedeflese de 4GB çok yetersiz bir bellek miktarıydı. Depolama ise 64GB'dan başlıyor, 128GB ve 256GB için ek seçenekler de mevcut.
Surface Go 4 fiyatı ve çıkış tarihi
Açıkçası Surface Go 4, sundukları ve vaat ettikleriyle fena bir yükseltme sayılmaz ancak önceki modeldeki ana eksiklikler pek giderilmemiş gibi görünüyor. Genel tasarım ve yapı değişmemiş, oysa önceki modelde bu alanın kalitesiz olduğu belirtilmişti. Donanım tarafı ise istenilen fiyatı karşılamıyor. Fiyat demişken Surface Go 4, 579 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak ve 3 Ekim tarihinde satışa çıkacak. Dediğimiz gibi, cihaz sadece kurumsal taraf için olacak.Kaynakça https://www.microsoft.com/en-in/surface/devices/surface-laptop-go-3#full-tech-specs https://www.microsoft.com/en-us/surface/business/surface-go-4#Areaheading-power https://www.theverge.com/2023/9/21/23880536/microsoft-surface-go-4-convertible-price-release-date https://www.theverge.com/2023/9/21/23881978/microsoft-surface-laptop-go-3-price-release-date Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.