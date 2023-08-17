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    Anlık Bildirim

    Windows 11'de artık önyüklü uygulamaların çoğu kaldırılabiliyor

    Microsoft, Insider kullanıcıları için yeni Windows 11 önizleme sürümünü yayınladı. Silinebilen önyüklü uygulamaların sayısı artırıldı ve silme işlemi daha da kolaylaştı.
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    windows 11 kaldırılamayan uygulamaların sayısı azalıyor Tam Boyutta Gör
    Insider kullanıcıları için Windows 11 build 25931 yayınlandı. Microsoft, bu sürümde daha fazla stock uygulamanın kaldırılmasına izin veriyor. Kullanıcılar, hiç ihtiyaç duymayacakları programları kolayca kaldırarak depolama alanında yer açmış olacak.

    Sürüm notlarına göre, Windows artık Fotoğraflar uygulaması, Kişiler uygulaması ve Uzak Masaüstü istemcisinin de kaldırılmasına izin veriyor. Microsoft, daha önce Cortana ve Kamera uygulamasının üçüncü parti program kaldırma araçları kullanmadan silinmesine izin vermişti.

    Windows 11’de yüklü gelen bir programı kaldırmak oldukça kolay. Ayarlar - Uygulamalar - Yüklü Uygulamalar bölümünde listelenen uygulamaları kaldırmak için sağ tıklayıp “Kaldır”ı seçmek yeterli oluyor. Windows 11’de yüklü gelen şu uygulamalar kaldırılabiliyor:

    • Fotoğraflar (yeni)
    • Kişiler (yeni)
    • Uzak Masaüstü (yeni)
    • Kamera
    • Cortana
    • Takvim
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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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