Windows 11'de artık önyüklü uygulamaların çoğu kaldırılabiliyor

Tam Boyutta Gör Insider kullanıcıları için Windows 11 build 25931 yayınlandı. Microsoft, bu sürümde daha fazla stock uygulamanın kaldırılmasına izin veriyor. Kullanıcılar, hiç ihtiyaç duymayacakları programları kolayca kaldırarak depolama alanında yer açmış olacak.

Windows 11'in yeni uygulaması Windows 10'a geldi 4 gün önce eklendi

Sürüm notlarına göre, Windows artık Fotoğraflar uygulaması, Kişiler uygulaması ve Uzak Masaüstü istemcisinin de kaldırılmasına izin veriyor. Microsoft, daha önce Cortana ve Kamera uygulamasının üçüncü parti program kaldırma araçları kullanmadan silinmesine izin vermişti.

Windows 11’de yüklü gelen bir programı kaldırmak oldukça kolay. Ayarlar - Uygulamalar - Yüklü Uygulamalar bölümünde listelenen uygulamaları kaldırmak için sağ tıklayıp “Kaldır”ı seçmek yeterli oluyor. Windows 11’de yüklü gelen şu uygulamalar kaldırılabiliyor:

Fotoğraflar (yeni)

Kişiler (yeni)

Uzak Masaüstü (yeni)

Kamera

Cortana

Takvim

Posta

Hesap makinesi

Saat

Geri Bildirim Merkezi

Aile

Filmler ve TV

Haritalar

Media Player

Microsoft 365

Microsoft Clipchamp

Microsoft To Do

Haberler

Paint

Notepad

Hızlı Yardım

Ekran alıntısı aracı

Ses kaydedici

Terminal

İpuçları

Xbox

Hava durumu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'de kaldırılamayan uygulamaların sayısı azalıyor