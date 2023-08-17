Windows 11'de artık önyüklü uygulamaların çoğu kaldırılabiliyor

Sürüm notlarına göre, Windows artık Fotoğraflar uygulaması, Kişiler uygulaması ve Uzak Masaüstü istemcisinin de kaldırılmasına izin veriyor. Microsoft, daha önce Cortana ve Kamera uygulamasının üçüncü parti program kaldırma araçları kullanmadan silinmesine izin vermişti.
Windows 11’de yüklü gelen bir programı kaldırmak oldukça kolay. Ayarlar - Uygulamalar - Yüklü Uygulamalar bölümünde listelenen uygulamaları kaldırmak için sağ tıklayıp “Kaldır”ı seçmek yeterli oluyor. Windows 11’de yüklü gelen şu uygulamalar kaldırılabiliyor:
- Fotoğraflar (yeni)
- Kişiler (yeni)
- Uzak Masaüstü (yeni)
- Kamera
- Cortana
- Takvim
- Posta
- Hesap makinesi
- Saat
- Geri Bildirim Merkezi
- Aile
- Filmler ve TV
- Haritalar
- Media Player
- Microsoft 365
- Microsoft Clipchamp
- Microsoft To Do
- Haberler
- Paint
- Notepad
- Hızlı Yardım
- Ekran alıntısı aracı
- Ses kaydedici
- Terminal
- İpuçları
- Xbox
- Hava durumu
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.