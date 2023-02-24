Microsoft robotları kontrol etmek için ChatGPT kullanacak

Robotlar, ChatGPT ile kontrol edilecek
Microsoft, Robotik için ChatGPT (ChatGPT for Robotics) olarak yayınladığı makalede robotların kontrolünü ChatGPT ile nasıl yapacağından ve bunu yapmanın neler kazandıracağından bahsediyor. Microsoft, karmaşık programlama dillerini veya robotik kodlama ile ilgili ayrıntıları öğrenmeye ihtiyaç duymadan insanların robotlarla daha kolay etkileşim kurmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Ekip bu yaklaşımı birkaç demoda uygulayarak test etti. Bu demolardan bir tanesi dronu kontrol etmek için ChatGPT’nin kullanılmasını içeriyordu. Test gerçekleştirilmeden önce sohbet robotu gerekli komutlarla eğitildi. Sonuç ise muazzam denebilir. Hemen aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere ister endüstriyel isterse ev robotu olsun tümü sadece cümlelerle sezgisel olarak kontrol edilebiliyor.
Cümleler kodlara dönüşüyor
Bunun nasıl kompleks bir şey olduğunu sanırım şu örnekle daha iyi açıklayabilirim: Araştırmacılar sohbet robotundan "Yansıtıcı bir yüzey kullanarak bir selfie çek" isteminde bulundu. ChatGPT bu talebi yorumladı ve dronu aynanın önüne getirerek selfie çekmesi için gerekli kodu oluşturdu.
Elbette uygulamanın önünde bazı engeller var. Gerekli istemden önce sorgunun detaylı olarak ChatGPT’ye açıklanması gerekebiliyor. Fakat, gidilecek çok uzun bir yol var ve proje gelişime son derece açık. Bununla birlikte Microsoft bir robotu kontrol etmek için ChatGPT’yi kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Zira bu sistemlerin yanlış ve hatalı yanıtlar üretme eğilimine sahip olduğu ve insan denetiminin sağlanmasının çok kritik olduğu aktarılıyor.Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/research/group/autonomous-systems-group-robotics/articles/chatgpt-for-robotics/ https://www.theregister.com/2023/02/22/microsoft_chatgpt_robots/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.