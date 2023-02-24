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    Microsoft robotları kontrol etmek için ChatGPT kullanacak

    Microsoft bir süre önce Robotik için ChatGPT programını yayınladıkları bir makale ile duyurdu. Microsoft, ChatGPT’yi kullanarak robotları ve drone gibi otonom araçları kontrol etmek istiyor.
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    Microsoft robotları ChatGPT ile kontrol edecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI ile çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir yatırım anlaşmasından sonra yapay zeka konusunda adeta gaza basmış durumda. Yazılım devi, OpenAI’ın yapay zeka modellerini arama motoru Bing’e, tarayıcısı Edge’ı ve ofis uygulamalarına entegre etmeye devam ederken şimdi ise sırada robotlar var.

    Robotlar, ChatGPT ile kontrol edilecek

    Microsoft, Robotik için ChatGPT (ChatGPT for Robotics) olarak yayınladığı makalede robotların kontrolünü ChatGPT ile nasıl yapacağından ve bunu yapmanın neler kazandıracağından bahsediyor. Microsoft, karmaşık programlama dillerini veya robotik kodlama ile ilgili ayrıntıları öğrenmeye ihtiyaç duymadan insanların robotlarla daha kolay etkileşim kurmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Microsoft robotları ChatGPT ile kontrol edecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft araştırmacıları “robotları kontrol etmek için büyük ölçüde elle yazılmış kodlara güveniyoruz” diyor. ChatGPT ise bu noktada devreye giriyor. Bildiğiniz gibi ChatGPT, kodlama ve kod ayıklama gibi amaçlar için de kullanılabiliyor. Dolayısıyla sadece yazılım dilleri ve programlama üzerinde eğitilmiş bir modelle robotları, robotik sistemleri veya dronları normal cümleler ile kontrol etmek mümkün.

    Ekip bu yaklaşımı birkaç demoda uygulayarak test etti. Bu demolardan bir tanesi dronu kontrol etmek için ChatGPT’nin kullanılmasını içeriyordu. Test gerçekleştirilmeden önce sohbet robotu gerekli komutlarla eğitildi. Sonuç ise muazzam denebilir. Hemen aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere ister endüstriyel isterse ev robotu olsun tümü sadece cümlelerle sezgisel olarak kontrol edilebiliyor.

    Cümleler kodlara dönüşüyor

    Bunun nasıl kompleks bir şey olduğunu sanırım şu örnekle daha iyi açıklayabilirim: Araştırmacılar sohbet robotundan "Yansıtıcı bir yüzey kullanarak bir selfie çek" isteminde bulundu. ChatGPT bu talebi yorumladı ve dronu aynanın önüne getirerek selfie çekmesi için gerekli kodu oluşturdu.

    Elbette uygulamanın önünde bazı engeller var. Gerekli istemden önce sorgunun detaylı olarak ChatGPT’ye açıklanması gerekebiliyor. Fakat, gidilecek çok uzun bir yol var ve proje gelişime son derece açık. Bununla birlikte Microsoft bir robotu kontrol etmek için ChatGPT’yi kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Zira bu sistemlerin yanlış ve hatalı yanıtlar üretme eğilimine sahip olduğu ve insan denetiminin sağlanmasının çok kritik olduğu aktarılıyor.

    Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/research/group/autonomous-systems-group-robotics/articles/chatgpt-for-robotics/ https://www.theregister.com/2023/02/22/microsoft_chatgpt_robots/
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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