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    Microsoft, Rus hackerların 2020 Olimpiyatlarını hedef alabilecekleri konusunda uyardı

    Microsoft, dünyanın her yanında doping karşıtı otoriteleri ve spor organizasyonlarını hedef alan Strontium adlı Rus hacker grubunun 2020 Olimpiyatlarını hedef alabileceğini iddia etti.
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Rus hackerların 2020 Olimpiyatlarını hedef alabilecekleri konusunda uyardı

    Pazartesi günü Microsoft, üç kıtadaki 16 spor organizasyonu ve doping karşıtı kurumları hedef alan siber saldırılar için Rus hükümetiyle bağlantılı bir hacker grubunu suçladı. Microsoft, saldırıların bazılarının başarılı olduğunu ancak çoğunun önlendiğini belirtti. Microsoft'a göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da siber saldırılarda bulunacak.

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    Fancy Bear - APT28 olarak da bilinen Strontium adlı grup daha önce de 2016 ve 2018 yıllarında da spor organizasyonlarını ve dopingle mücadele kurumlarını hedef almıştı. Microsoft, gelecek sene Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlar öncesinde bu tarz siber saldırılara karşı önlem alınmasının gerekliliğini bildirdi. 

    Microsoft, kendinizi bu tür saldırılardan koruyabilmeniz için öncelikle, tüm ticari ve kişisel e-posta hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizi, kimlik avı saldırılarından kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmenizi ve şüpheli web sitelerinden gelen bağlantılar ve dosyalar hakkında güvelik uyarılarını dikkate almayı öneriyor. 



    https://www.cnet.com/news/microsoft-warns-russian-hackers-could-target-the-2020-olympics/ Yorum Yaz
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