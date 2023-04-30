Microsoft, Rus özel şirketlerle çalışmaya devam edecek

Microsoft kendisiyle çelişti
Microsoft, işgal sonrası aldığı kararın ardından 400 çalışanını işten çıkararak Rusya'daki operasyonlarını da küçülttü. Yeni satışlar askıya alınırken Rus müşterilerle olan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirileceği belirtildi. Sonuç olarak, yeni Rus müşterileri Windows 11 veya Windows 10'u artık indiremediklerini bildirmeye başlamışlardı.
Fakat işler değişiyor. Rusya'nın en eski yayınevlerinden biri olan Kommersant'a göre Microsoft, müşterilerine lisanslarını yenilemeleri için bildirim göndermeye başladı. Bu hamle, daha önce Microsoft’un yaptığı açıklamalarla doğrudan çelişiyor. Aktarılanlara göre yaptırım altında olmayan ofislerin, şirketlerin ve tüzel kişiliklerin lisansları Rusya’da artık yenilenebilecek. Microsoft’un almış olduğu bu yeni karar Rusya’nın korsanı yasallaştırmasıyla ilişkili görünüyor. Rusya kısa bir süre önce batı teknolojisi ile oyun ve film gibi içeriklerin korsan satışını yasallaştırdı.
Sonuç olarak korsan yasası, hükümete patent sahibinin rızası olmadan varlıklara el koyma yetkisi veriyor. Yasa yalnızca Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin fikri mülkiyetlerini etkiliyor. Microsoft'a göre bu durum şirkete 125 milyon dolara mal oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah