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    Microsoft, Rus özel şirketlerle çalışmaya devam edecek

    Rusya’nın Ukrayna işgaliyle başlayan yaptırımlar sonrası bazı teknoloji firmaları ülke pazarından çıkmıştı. Bunlardan birisi olan Microsoft görünüşe göre söylemlerinde gevşetiyor.
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    Microsoft, Rus özel şirketlerle çalışmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasının ardından Microsoft, ürünlerinin Rusya'daki tüm yeni satışlarını durduracağını açıklamıştı. Bu bağlamda Xbox konsolları, Azure, Windows ve Microsoft 365 satışları tamamen durdurulmuş, hizmetlerde kesintilere gidilmişti. Şimdi ise Microsoft aldığı kararları esnetiyor gibi görünüyor.

    Microsoft kendisiyle çelişti

    Microsoft, işgal sonrası aldığı kararın ardından 400 çalışanını işten çıkararak Rusya'daki operasyonlarını da küçülttü. Yeni satışlar askıya alınırken Rus müşterilerle olan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirileceği belirtildi. Sonuç olarak, yeni Rus müşterileri Windows 11 veya Windows 10'u artık indiremediklerini bildirmeye başlamışlardı.

    Fakat işler değişiyor. Rusya'nın en eski yayınevlerinden biri olan Kommersant'a göre Microsoft, müşterilerine lisanslarını yenilemeleri için bildirim göndermeye başladı. Bu hamle, daha önce Microsoft’un yaptığı açıklamalarla doğrudan çelişiyor. Aktarılanlara göre yaptırım altında olmayan ofislerin, şirketlerin ve tüzel kişiliklerin lisansları Rusya’da artık yenilenebilecek. Microsoft’un almış olduğu bu yeni karar Rusya’nın korsanı yasallaştırmasıyla ilişkili görünüyor. Rusya kısa bir süre önce batı teknolojisi ile oyun ve film gibi içeriklerin korsan satışını yasallaştırdı.

    Sonuç olarak korsan yasası, hükümete patent sahibinin rızası olmadan varlıklara el koyma yetkisi veriyor. Yasa yalnızca Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin fikri mülkiyetlerini etkiliyor. Microsoft'a göre bu durum şirkete 125 milyon dolara mal oldu. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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