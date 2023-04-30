Tam Boyutta Gör Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasının ardından Microsoft, ürünlerinin Rusya'daki tüm yeni satışlarını durduracağını açıklamıştı. Bu bağlamda Xbox konsolları, Azure, Windows ve Microsoft 365 satışları tamamen durdurulmuş, hizmetlerde kesintilere gidilmişti. Şimdi ise Microsoft aldığı kararları esnetiyor gibi görünüyor.

Microsoft kendisiyle çelişti

Microsoft, işgal sonrası aldığı kararın ardından 400 çalışanını işten çıkararak Rusya'daki operasyonlarını da küçülttü. Yeni satışlar askıya alınırken Rus müşterilerle olan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirileceği belirtildi. Sonuç olarak, yeni Rus müşterileri Windows 11 veya Windows 10'u artık indiremediklerini bildirmeye başlamışlardı.

Fakat işler değişiyor. Rusya'nın en eski yayınevlerinden biri olan Kommersant'a göre Microsoft, müşterilerine lisanslarını yenilemeleri için bildirim göndermeye başladı. Bu hamle, daha önce Microsoft’un yaptığı açıklamalarla doğrudan çelişiyor. Aktarılanlara göre yaptırım altında olmayan ofislerin, şirketlerin ve tüzel kişiliklerin lisansları Rusya’da artık yenilenebilecek. Microsoft’un almış olduğu bu yeni karar Rusya’nın korsanı yasallaştırmasıyla ilişkili görünüyor. Rusya kısa bir süre önce batı teknolojisi ile oyun ve film gibi içeriklerin korsan satışını yasallaştırdı.

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Sonuç olarak korsan yasası, hükümete patent sahibinin rızası olmadan varlıklara el koyma yetkisi veriyor. Yasa yalnızca Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin fikri mülkiyetlerini etkiliyor. Microsoft'a göre bu durum şirkete 125 milyon dolara mal oldu.

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Microsoft, Rus özel şirketlerle çalışmaya devam edecek