Microsoft: Rus ajanlar oyun topluluklarına sızmaya çalışıyor

Oyunlar Rus ajanların tehlikesi altında
Smith sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümetlere bu konuda tavsiyelerde bulunuyoruz. Biliyorsunuz, bu Wagner Grubu, Rus istihbaratı ve kısmen bu oyun topluluklarını bilgiyi dolaşıma sokmak için kullanıyorlar.” Wagner grubu Rus lider Vladimir Putin'in bir müttefiki tarafından yönetilen özel bir askeri örgüt. "Savunma Bakanlığı'nın ya da Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun fiili bir birimi olarak kabul edilecek" kadar Rus hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.
Gizli askeri bilgiler Discord'da sızdırılmıştı
FBI ajanları o zamandan beri 21 yaşındaki Massachusetts Hava Ulusal Muhafızı Jack Douglas Teixeira'yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz olarak elde edilmesi, saklanması ve iletilmesi nedeniyle tutukladı. Teixeira, hükümet tarafından çok gizli bilgiler için verilen en üst düzey güvenlik iznine sahipti. New York Times, Teixeira'yı, yaklaşık 20 ila 30 genç erkekten oluşan "Thug Shaker Central" adlı bir Discord grubunun lideri olarak adlandırdı. İddiaya göre Teixeira son birkaç ay içinde grupla gizli belgeler paylaşmaya başladı. NYT, başka bir üyenin bunlardan bazılarını kamuya açık bir forumda paylaştığını bildiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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