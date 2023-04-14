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    Microsoft: Rus ajanlar oyun topluluklarına sızmaya çalışıyor

    Görünüşe göre oyun toplulukları ve oyun sohbetleri eskisi kadar güvenli değil. Microsoft, Rus ajanlarının oyun topluluklarına sızmaya çalıştığı konusunda uyarıyor.
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    Microsoft: Rus ajanlar oyun topluluklarına sızmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Çevrimiçi bir oyun topluluğu sohbetine katıldınız ve birisinin Rusya hakkında alışılmadık bir miktarda konuştuğunu fark ettiniz mi? Semafor'un Dünya Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Microsoft başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada güvenlik analizi ekiplerinin Rus ajanlarının oyun topluluklarında bilgi paylaşmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini söyledi.

    Oyunlar Rus ajanların tehlikesi altında

    Smith sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümetlere bu konuda tavsiyelerde bulunuyoruz. Biliyorsunuz, bu Wagner Grubu, Rus istihbaratı ve kısmen bu oyun topluluklarını bilgiyi dolaşıma sokmak için kullanıyorlar.” Wagner grubu Rus lider Vladimir Putin'in bir müttefiki tarafından yönetilen özel bir askeri örgüt. "Savunma Bakanlığı'nın ya da Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun fiili bir birimi olarak kabul edilecek" kadar Rus hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.

    Gizli askeri bilgiler Discord'da sızdırılmıştı

    Microsoft: Rus ajanlar oyun topluluklarına sızmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Smith, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili propaganda ve yanlış bilgi yayabilecekleri için oyun topluluklarına yapılan bu müdahalelerin durdurulmasının önemli olduğunu söyledi. Smith'in açıklamaları, bir Minecraft Discord sunucusunda paylaşılan ve Twitter, 4chan ve Telegram'a düşen bir dizi ABD istihbarat belgesinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra geldi. Belgelerde ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek ve Wagner Grubu'nun Afrika'daki operasyonları hakkında bilgiler yer alıyordu. Ayrıca İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore hakkında da gizli bilgiler vardı. Savunma Bakanı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Chris Meagher, bazı belgelerin "değiştirilmiş gibi göründüğünü" söyledi.

    FBI ajanları o zamandan beri 21 yaşındaki Massachusetts Hava Ulusal Muhafızı Jack Douglas Teixeira'yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz olarak elde edilmesi, saklanması ve iletilmesi nedeniyle tutukladı. Teixeira, hükümet tarafından çok gizli bilgiler için verilen en üst düzey güvenlik iznine sahipti. New York Times, Teixeira'yı, yaklaşık 20 ila 30 genç erkekten oluşan "Thug Shaker Central" adlı bir Discord grubunun lideri olarak adlandırdı. İddiaya göre Teixeira son birkaç ay içinde grupla gizli belgeler paylaşmaya başladı. NYT, başka bir üyenin bunlardan bazılarını kamuya açık bir forumda paylaştığını bildiriyor.

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