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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Rusya’ya yazılım satmakla suçlanıyor: Ceza ödenecek!

    ABD hükümeti, Microsoft'un yaptırım uygulanan Rus şirketlerine yazılım sattığını aktardı. Microsoft ise suçlamaları kabul ederek ceza ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.
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    Microsoft, Rusya’ya yazılım satmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi Microsoft Ireland ve Microsoft Russia’nın üçüncü taraf ortaklar aracılığıyla şirketin yazılım ve hizmetlerini kimin satın aldığını denetlemede başarısız olduğunu bildirdi. Microsoft’un sattığı yazılımları alan bazı firmalar ise ABD tarafından yaptırım altında olanlar arasında yer alıyordu. Bu nedenle Microsoft, cezaya çarptırılmış durumda.

    ABD'den Microsoft'a ceza

    Bu bağlamda Microsoft, 2012'den 2019'a kadar Küba, İran, Suriye ve Rusya'da yaptırım uygulanan kuruluşlara ve bireylere yazılım sattığı için 3 milyon doların üzerinde para cezası ödemeyi kabul etti. Bu süre zarfında toplamda 1339 ihlalin gerçekleştiği ve ihlallerin yüzde 94’ünün Rusya’da olduğu da ortaya çıkartıldı.

    Esasında ceza çok daha yüksek olabilirdi ancak Microsoft’un iyi niyeti bunu engellemiş olabilir. Zira yapılan bildiriye göre ihlalleri keşfeden, araştıran ve ardından bunları hükümete bildiren Microsoft'tu. Microsoft aynı zamanda bu ihlallere neden olan çalışanların kovulduğunu ve önlemleri artırmak için “önemli” değişiklikler yaptığını da ABD’ye bildirdi. Şirketin sözcüsü David Cuddy, "Microsoft ihracat kontrolü ve yaptırımlara uyumu çok ciddiye almaktadır, bu nedenle birkaç çalışanın tarama hatalarını ve ihlallerini öğrendikten sonra bunları gönüllü olarak ilgili makamlara ifşa ettik. Soruşturmada tam iş birliği yaptık ve uzlaşmadan memnuniyet duyuyoruz." açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra ABD, yaptırım ve ticaret kısıtlamalarının kapsamını 2022'de daha da çok artırdı. Önde gelen teknoloji firmaları Rusya pazarından çekilme kararı da almıştı.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 34 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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