Microsoft, CrowdStrike mavi ekran sorununu çözen araç yayınladı

CrowdStrike kurtarma aracı CrowdStrike tarafından önerilen sorun giderme komut dosyalarını çalıştıran, önyüklenebilir bir USB sürücü oluşturuyor başlatıldığında gerekli düzeltmeler otomatik olarak uygulanıyor. Araç, 64 bit Windows ve en az 8 GB RAM'e sahip bir bilgisayara yüklenebiliyor. En az 1GB depolama alanı olan USB sürücüsüne sahip olunması, aracı çalıştırmak için yönetici olunması gerekiyor.
CrowdStrike kurtarma aracı ile mavi ekran hatası nasıl çözülür?
- İmzalı Microsoft Recovery Tool’u indirin.
- PowerShell script’i dışa aktarın.
- Yükseltilmiş PowerShell isteminde MsftRecoveryToolForCSv2.ps1’i çalıştırın.
- ADK indirme ve yükleme işlemi başlayacak.
- Sürücü seçme ekranını “N”ye basarak geçin.
- İstendiğinde USB diski takın.
- USB oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra USB’yi çıkartın.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.