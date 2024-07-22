Tam Boyutta Gör Yakın zamanda hatalı bir güncelleme yüzünden tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı. Microsoft’un raporuna göre dünya genelinde 8 milyondan fazla Windows bilgisayarı çöktü; havayolları, bankalar dahil olmak üzere birçok sektör etkilendi. Sonrasında Microsoft, CrowdStrike kaynaklı mavi ekran hatasını giderecek çözüm yolu paylaştı. Kolay ancak elle düzeltme gerektirdiğinden pek pratik bir çözüm yolu değildi. Bu yüzden Microsoft, kurtarma işlemini hızlandıracak ve otomatikleştirecek yeni bir araç yayınladı.

Tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı 2 gün önce eklendi

CrowdStrike kurtarma aracı CrowdStrike tarafından önerilen sorun giderme komut dosyalarını çalıştıran, önyüklenebilir bir USB sürücü oluşturuyor başlatıldığında gerekli düzeltmeler otomatik olarak uygulanıyor. Araç, 64 bit Windows ve en az 8 GB RAM'e sahip bir bilgisayara yüklenebiliyor. En az 1GB depolama alanı olan USB sürücüsüne sahip olunması, aracı çalıştırmak için yönetici olunması gerekiyor.

CrowdStrike kurtarma aracı ile mavi ekran hatası nasıl çözülür?

İmzalı Microsoft Recovery Tool’u indirin. PowerShell script’i dışa aktarın. Yükseltilmiş PowerShell isteminde MsftRecoveryToolForCSv2.ps1’i çalıştırın. ADK indirme ve yükleme işlemi başlayacak. Sürücü seçme ekranını “N”ye basarak geçin. İstendiğinde USB diski takın. USB oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra USB’yi çıkartın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, CrowdStrike mavi ekran sorununu çözen araç yayınladı