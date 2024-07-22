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    Microsoft, CrowdStrike mavi ekran sorununu çözen araç yayınladı

    Microsoft, CrowdStrike'ın sunduğu güncellemeden kaynaklı dünya çapında Windows mavi ekran sorununun giderilmesini hızlandırmak adına yeni bir araç yayınladı.    
    microsoft crowdstrike mavi ekran gideren araç yayınladı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda hatalı bir güncelleme yüzünden tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı. Microsoft’un raporuna göre dünya genelinde 8 milyondan fazla Windows bilgisayarı çöktü; havayolları, bankalar dahil olmak üzere birçok sektör etkilendi. Sonrasında Microsoft, CrowdStrike kaynaklı mavi ekran hatasını giderecek çözüm yolu paylaştı. Kolay ancak elle düzeltme gerektirdiğinden pek pratik bir çözüm yolu değildi. Bu yüzden Microsoft, kurtarma işlemini hızlandıracak ve otomatikleştirecek yeni bir araç yayınladı.

    CrowdStrike kurtarma aracı CrowdStrike tarafından önerilen sorun giderme komut dosyalarını çalıştıran, önyüklenebilir bir USB sürücü oluşturuyor başlatıldığında gerekli düzeltmeler otomatik olarak uygulanıyor. Araç, 64 bit Windows ve en az 8 GB RAM'e sahip bir bilgisayara yüklenebiliyor. En az 1GB depolama alanı olan USB sürücüsüne sahip olunması, aracı çalıştırmak için yönetici olunması gerekiyor.

    CrowdStrike kurtarma aracı ile mavi ekran hatası nasıl çözülür?

    1. İmzalı Microsoft Recovery Tool’u indirin.
    2. PowerShell script’i dışa aktarın.
    3. Yükseltilmiş PowerShell isteminde MsftRecoveryToolForCSv2.ps1’i çalıştırın.
    4. ADK indirme ve yükleme işlemi başlayacak.
    5. Sürücü seçme ekranını “N”ye basarak geçin.
    6. İstendiğinde USB diski takın.
    7. USB oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra USB’yi çıkartın.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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