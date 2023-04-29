Microsoft'un engellenen dev Activision anlaşması: Şimdi ne olacak?

Tam Boyutta Gör İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) Microsoft'un 69 milyar dolarlık 'Call of Duty' üreticisi Activision Blizzard'ı satın almasını bulut oyunlarında oluşacak tekel endişesiyle engelledi. CMA’nın önceki açıklamalarından satın alımı onaylayacağı düşünülüyordu ancak tam tersi karar alındı. Peki Microsoft'un Activision anlaşması için sırada ne var?

Microsoft’un Activision Blizzard anlaşması suya mı düştü?

Tam olarak değil. Microsoft kararlılığının tam olduğunu ve temyize gideceğini söyledi. Microsoft, düzenleyici kurumun kararının pazara ilişkin hatalı bir anlayışı yansıttığını belirtti. Zira CMA, daha önceki açıklamasında satın alımın konsol pazarında ciddi bir etki yaratmayacağını söylemişti. Bulut oyunculuğu ise günümüzde çok küçük bir pazar.

İngiltere, Microsoft’un Activision Blizzard'ı alımını engelledi 3 gün önce eklendi

Temyiz süreci nasıl işliyor?

Tam Boyutta Gör Microsoft, bağımsız bir yargı organı olan ve birleşmenin esasını değil, sadece CMA'nın karar alma sürecini inceleyecek olan İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne (CAT) itiraz edebilir. Ancak bu noktada Microsoft artık Activision içeriğini İngiltere'deki Xbox kullanıcıları için Xbox Game Pass'ten uzak tutmayı teklif etmek gibi yeni çözümler sunamayacak. Özellikle film, TV, video oyunları ve müzik gibi endüstrilere odaklanan hukuk firması Harbottle & Lewis "CAT, CMA'nın kararının esasıyla ilgilenmeyecek veya tarafların kanıtlarını toptan gözden geçirmeyecek" dedi. Yani, temyiz mahkemesi hatalı bir karar olup olmadığına bakacak.

Süreç oldukça uzayacak

Microsoft'un 24 Mayıs'a kadar temyize gitmesi gerekiyor. Ancak temyiz süreci muhtemelen aylarca sürecek. Harbottle & Lewis’in kıdemli ortağı Edward Lane, temyiz mahkemesinin 'basit' davaları dokuz aydan kısa bir sürede ele aldığını ancak Microsoft/Activision olayının basit bir şey olmadığını söylüyor.

Microsoft kazanırsa ne olacak?

Tam Boyutta Gör Microsoft temyiz mahkemesini kazanırsa dava tekrardan CMA’ya iade edilecek. Microsoft’un burada imtiyazlar sunması gerekiyor. Zira CMA, inceleyecek ve değerlendirecek yeni bilgiler bulmazsa ilk aldığı karar sonucuna tekrar varabilir.

Ancak benzer emsallere bakıldığında durum Microsoft açısından çok iyi görünmüyor. CMA, 2021 yılında Meta’nın Giphy’yi satın almasını engellemişti. Meta süreci temyize taşımış ve dava CMA’ya geri dönmüştü. Ancak CMA yeni başvuruyu tekrar değerlendirerek aynı kararını korudu ve Meta, Giphy’yi satmak zorunda kaldı. Başka emsal davalarda CMA’nın kararını kısmen değiştirdiği görülüyor. FNZ ve GBST birleşmesinde olduğu gibi Microsoft, Activision Blizzard’ın tamamını almak yerine bazı bölümlerini satın alabilir.

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Microsoft'un engellenen Activision anlaşması: Şimdi ne olacak?