Microsoft'un engellenen dev Activision anlaşması: Şimdi ne olacak?

- Microsoft’un Activision Blizzard anlaşması suya mı düştü?
- Temyiz süreci nasıl işliyor?
- Süreç oldukça uzayacak
- Microsoft kazanırsa ne olacak?
- Yorumlar
Microsoft’un Activision Blizzard anlaşması suya mı düştü?
Tam olarak değil. Microsoft kararlılığının tam olduğunu ve temyize gideceğini söyledi. Microsoft, düzenleyici kurumun kararının pazara ilişkin hatalı bir anlayışı yansıttığını belirtti. Zira CMA, daha önceki açıklamasında satın alımın konsol pazarında ciddi bir etki yaratmayacağını söylemişti. Bulut oyunculuğu ise günümüzde çok küçük bir pazar.
Temyiz süreci nasıl işliyor?
Süreç oldukça uzayacak
Microsoft'un 24 Mayıs'a kadar temyize gitmesi gerekiyor. Ancak temyiz süreci muhtemelen aylarca sürecek. Harbottle & Lewis’in kıdemli ortağı Edward Lane, temyiz mahkemesinin 'basit' davaları dokuz aydan kısa bir sürede ele aldığını ancak Microsoft/Activision olayının basit bir şey olmadığını söylüyor.
Microsoft kazanırsa ne olacak?
Ancak benzer emsallere bakıldığında durum Microsoft açısından çok iyi görünmüyor. CMA, 2021 yılında Meta’nın Giphy’yi satın almasını engellemişti. Meta süreci temyize taşımış ve dava CMA’ya geri dönmüştü. Ancak CMA yeni başvuruyu tekrar değerlendirerek aynı kararını korudu ve Meta, Giphy’yi satmak zorunda kaldı. Başka emsal davalarda CMA’nın kararını kısmen değiştirdiği görülüyor. FNZ ve GBST birleşmesinde olduğu gibi Microsoft, Activision Blizzard’ın tamamını almak yerine bazı bölümlerini satın alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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