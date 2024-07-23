Photoshop ve Illustrator'a yeni yapay zeka özellikleri geliyor

Tam Boyutta Gör Adobe, en popüler iki yazılımından Photoshop ve Illustrator’a yapay zeka tabanlı yeni özellikler eklediklerini duyurdu. Demosu gösterilen yeni özelliklerin günlük yaratıcı iş akışlarını hızlandırmaya ve yaratıcılara daha fazla kontrol sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.

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Metinden desene, Mockup ve fazlası

Firefly Vector 2 AI modeli sayesinde Illustrator'a dikkate değer güncellemeler geliyor. Firefly Vector 2, kullanıcıların açıklayıcı metin istemleri aracılığıyla şekillere ayrıntılı vektörler eklemesine olanak tanıyan Generative Shape Fill (Üretken Şekil Doldurma) gibi yeni Illustrator özelliği getiriyor. Güncellenen model aynı zamanda duvar kağıtları gibi şeyler için ölçeklenebilir, özelleştirilmiş vektör desenleri oluşturmak için kullanılabilen Text to Pattern (Metinden Desene) ve mevcut stilleri yansıtan çıktılar üreten Style Reference (Stil Referansı) özelliğini de geliştiriyor.

Yeni güncelleme, üretken yapay zeka dışında projeler için boyutlandırma bilgilerini otomatik olarak ekleyen Boyut aracını, tasarımların 3D ürünlerde nasıl göründüğünü önizlemek için Mockup özelliğini ve görüntülerdeki statik metni düzenlenebilecek bir şeye dönüştürmek için Yeniden Yazma özelliğini de getiriyor.

Görüntü oluştur artık masaüstü ve webde kullanılabiliyor

Photoshop’a gelince, Adobe’nin en yeni Firefly Image 3 modeli tarafından desteklenen Generate Image (Görüntü Oluştur) özelliği artık Photoshop masaüstü ve web uygulamalarında kullanılabiliyor. Enhance Detail for Generative Fill (Üretken Dolgu için Ayrıntıyı Geliştir) özelliği artık büyük görüntülere uygulandığında daha fazla keskinlik ve ayrıntı sağlayabiliyor. Kullanıcıların belirli nesneleri tuvalden daha kolay seçip üzerlerini boyayarak ayırmasına olanak tanıyan Seçim Fırçası aracı da bulunuyor.

Beta olarak kullanıma sunuldu

Adobe’nin yeni Firefly Vector 2 yapay zeka modeliyle Photoshop ve Illustrator’a gelen yeni özellikler bugünden itibaren herkese açık beta sürümde kullanıma sunulacak.

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Photoshop ve Illustrator'a yeni yapay zeka özellikleri geliyor