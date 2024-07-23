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    Photoshop ve Illustrator'a yeni yapay zeka özellikleri geliyor

    Adobe, Illustrator ve Photoshop'a birkaç yeni araç ve üretken yapay zeka özellikleri ekledi. Şirket, yeni araçların yaratıcı iş akışlarını hızlandırmaya yardımcı olacağını söylüyor.
    adobe photoshop illustrator yeni yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Adobe, en popüler iki yazılımından Photoshop ve Illustrator’a yapay zeka tabanlı yeni özellikler eklediklerini duyurdu. Demosu gösterilen yeni özelliklerin günlük yaratıcı iş akışlarını hızlandırmaya ve yaratıcılara daha fazla kontrol sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.

    Metinden desene, Mockup ve fazlası

    Firefly Vector 2 AI modeli sayesinde Illustrator'a dikkate değer güncellemeler geliyor. Firefly Vector 2, kullanıcıların açıklayıcı metin istemleri aracılığıyla şekillere ayrıntılı vektörler eklemesine olanak tanıyan Generative Shape Fill (Üretken Şekil Doldurma) gibi yeni Illustrator özelliği getiriyor. Güncellenen model aynı zamanda duvar kağıtları gibi şeyler için ölçeklenebilir, özelleştirilmiş vektör desenleri oluşturmak için kullanılabilen Text to Pattern (Metinden Desene) ve mevcut stilleri yansıtan çıktılar üreten Style Reference (Stil Referansı) özelliğini de geliştiriyor.

    Yeni güncelleme, üretken yapay zeka dışında projeler için boyutlandırma bilgilerini otomatik olarak ekleyen Boyut aracını, tasarımların 3D ürünlerde nasıl göründüğünü önizlemek için Mockup özelliğini ve görüntülerdeki statik metni düzenlenebilecek bir şeye dönüştürmek için Yeniden Yazma özelliğini de getiriyor.

    Görüntü oluştur artık masaüstü ve webde kullanılabiliyor 

    Photoshop’a gelince, Adobe’nin en yeni Firefly Image 3 modeli tarafından desteklenen Generate Image (Görüntü Oluştur) özelliği artık Photoshop masaüstü ve web uygulamalarında kullanılabiliyor. Enhance Detail for Generative Fill (Üretken Dolgu için Ayrıntıyı Geliştir) özelliği artık büyük görüntülere uygulandığında daha fazla keskinlik ve ayrıntı sağlayabiliyor. Kullanıcıların belirli nesneleri tuvalden daha kolay seçip üzerlerini boyayarak ayırmasına olanak tanıyan Seçim Fırçası aracı da bulunuyor.

    Beta olarak kullanıma sunuldu

    Adobe’nin yeni Firefly Vector 2 yapay zeka modeliyle Photoshop ve Illustrator’a gelen yeni özellikler bugünden itibaren herkese açık beta sürümde kullanıma sunulacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/23/24204231/adobe-photoshop-illustrator-generative-ai-firefly-vector-features https://blog.adobe.com/en/publish/2024/07/23/explore-new-creative-frontiers-latest-innovations-illustrator
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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