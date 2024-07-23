Photoshop ve Illustrator'a yeni yapay zeka özellikleri geliyor

- Metinden desene, Mockup ve fazlası
- Görüntü oluştur artık masaüstü ve webde kullanılabiliyor
- Beta olarak kullanıma sunuldu
- Yorumlar
Metinden desene, Mockup ve fazlası
Firefly Vector 2 AI modeli sayesinde Illustrator'a dikkate değer güncellemeler geliyor. Firefly Vector 2, kullanıcıların açıklayıcı metin istemleri aracılığıyla şekillere ayrıntılı vektörler eklemesine olanak tanıyan Generative Shape Fill (Üretken Şekil Doldurma) gibi yeni Illustrator özelliği getiriyor. Güncellenen model aynı zamanda duvar kağıtları gibi şeyler için ölçeklenebilir, özelleştirilmiş vektör desenleri oluşturmak için kullanılabilen Text to Pattern (Metinden Desene) ve mevcut stilleri yansıtan çıktılar üreten Style Reference (Stil Referansı) özelliğini de geliştiriyor.
Yeni güncelleme, üretken yapay zeka dışında projeler için boyutlandırma bilgilerini otomatik olarak ekleyen Boyut aracını, tasarımların 3D ürünlerde nasıl göründüğünü önizlemek için Mockup özelliğini ve görüntülerdeki statik metni düzenlenebilecek bir şeye dönüştürmek için Yeniden Yazma özelliğini de getiriyor.
Görüntü oluştur artık masaüstü ve webde kullanılabiliyor
Photoshop’a gelince, Adobe’nin en yeni Firefly Image 3 modeli tarafından desteklenen Generate Image (Görüntü Oluştur) özelliği artık Photoshop masaüstü ve web uygulamalarında kullanılabiliyor. Enhance Detail for Generative Fill (Üretken Dolgu için Ayrıntıyı Geliştir) özelliği artık büyük görüntülere uygulandığında daha fazla keskinlik ve ayrıntı sağlayabiliyor. Kullanıcıların belirli nesneleri tuvalden daha kolay seçip üzerlerini boyayarak ayırmasına olanak tanıyan Seçim Fırçası aracı da bulunuyor.
Beta olarak kullanıma sunuldu
Adobe’nin yeni Firefly Vector 2 yapay zeka modeliyle Photoshop ve Illustrator’a gelen yeni özellikler bugünden itibaren herkese açık beta sürümde kullanıma sunulacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/23/24204231/adobe-photoshop-illustrator-generative-ai-firefly-vector-features https://blog.adobe.com/en/publish/2024/07/23/explore-new-creative-frontiers-latest-innovations-illustrator Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.