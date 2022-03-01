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    Nvidia'ya saldıran hacker grubundan tehdit: LHR kartların madencilik kilidi kaldırılabilir

    Büyük bir siber saldırı ile karşı karşıya kalan Nvidia, madencilikte kısıtlanan LHR ekran kartlarının kilidini kaldırabilir. Hacker grubu, şirketi LHR algoritmasını sızdırmakla tehdit etti.
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    Nvidia LHR kartların madencilik kilidi kaldırılabilir
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    Geçtiğimiz haftalarda hacker grubu Lapsus tarafından büyük bir siber saldırıya uğrayan Nvidia, yeni bir tehdit ile karşı karşıya kaldı. Gerçekleştirilen saldırıda şirketin bir terabayt boyutunda özel verilerini ele geçirdiğini iddia eden hacker grubu, LHR modellerde bulunan madencilik kısıtlaması kaldırılmazsa LHR algoritmasını kaldıracak bir baypas yöntemini piyasaya süreceğini söyledi.

    Kartların kilidi kaldırılabilir

    Saldırıda elde edilen verilerin ekran kartı üretici yazılımı, sürücüler ve şamalar hakkında bilgiler içerdiği bildirilirken hacker grubuna karşı saldırıda bulunan Nvidia, Bloomberg’e yaptığı açıklamada olayı araştırdıklarını ve servislerinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Bununla birlikte ele geçirilen gizli bilgileri internet ortamında paylaşmaya başlayan hacker grubuna karşı Nvidia'nın nasıl bir yol izleyeceği oldukça merak ediliyor.

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    Ayrıca olayın Rusya Ukrayna gerilimi ile aynı zamana denk gelmesi birçok kişinin aklında soru işaretleri oluştururken, Bloomberg saldırının herhangi devlet destekli olmadığını ve bir bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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