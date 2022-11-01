Microsoft söz verdi: Call of Duty serisi Playstation'da kalacak!

Call of Duty, Playstation'da kalmaya devam edecek
Bilindiği üzere Microsoft, Call of Duty’nin önümüzdeki üç yıl boyunca Playstation platformunda destekleneceğini söylemişti. Ancak bu teklif, Playstation CEO’su Jim Ryan tarafından ''pek çok düzeyde yetersiz'' olarak nitelendirdi. Bugün Sony'nin endişelerini yanıtlayan Xbox CEO’su Phil Spencer, ''Call Of Duty'yi PlayStation'dan almıyoruz. Niyetimiz Call of Duty’yi pazarda bir PlayStation olduğu sürece Sony platformlarında tutmaya devam etmek.'' sözlerini dile getirdi.
Activision Blizzard anlaşması oyun pazarında büyük bir tekel endişesi oluştursa da, Microsoft'un Call of Duty'nin Playstation varlığı hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Phill Spencer, günümüzde birçok düzenleyici kurum tarafından incelenen anlaşmanın Haziran 2023 mali yılının sonuna kadar onaylanacağından emin olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bende gözümü kararttım 6900 lü modellere bakıyorum umarım bu yeni model çok uçuk fiyata çıkmaz da alt modeller biraz daha ucuzlar.