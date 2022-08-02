Sony, Activision Blizzard satın alımından endişeli: Call of Duty'nin rakipsiz olduğunu düşünüyor

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Geçtiğimiz Ocak ayında Microsoft, oyun dünyasının popüler isimlerinden Activision Blizzard’ı satın almak için 68,7 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı. Yeni anlaşmadan kısa bir süre sonra Microsoft’a yanıt olarak Bungie’yi kendi bünyesine katan Sony, Brezilya Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne (CADE) Activision anlaşması hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Sony, Call of Duty'e rakip olamayacağını düşünüyor

Konseye Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili endişelerini dile getiren Sony, ''Call of Duty ve benzeri AAA ölçekli oyunların kendisinden veya EA, Take-Two veya Epic Games gibi şirketlerden gelebileceğini, ancak hiçbirinin Call of Duty’yi kopyalamayacağını'' söyledi.

Ayrıca açıklamaların devamında popüler serinin Playstation markasının en büyük üçüncü taraf gelir kaynaklarından biri olduğunu kabul eden Sony, özel bir Call of Duty'nin müşterilerin konsol seçimine kadar etkileyeceğini dile getirdi. Öte yandan Microsoft, şu anda geliştirilmekte olan Activision Blizzard projelerinin Xbox'a özel olmayacağına söz vermiş olsa da, herhangi bir karar değişikliği Sony cephesinde büyük bir sarsıntıya sebep olabilir.

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ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin ve Güney Kore düzenleyicileri tarafından incelenen Activision Blizzard anlaşmasının, Ağustos ayı içerisinde onaylanması bekleniyor.

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